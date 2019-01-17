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Четверг, 17.01.2019
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Госстат сообщил, что количество безработных увеличилось на 40 тысяч человек

Госстат сообщил, что количество безработных увеличилось на 40 тысяч человек
06:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: zefirka.net

Новости Украины: Количество вакансий в декабре сократилоась до 58,4 тыс. с 81,2 тыс. по сравнению с ноябрем.

Количество зарегистрированных безработных и количество вакансий за последний месяц 2018 года увеличилось по сравнению с ноябрем на 40,7 тыс. человек и составило 341,7 тысяч. Об этом сообщает Государственная служба статистики со ссылкой на Государственную службу занятости.

Уровень зарегистрированной безработицы таким образом возрос до 1,3% с 1,2% по итогам предыдущего месяца.

По данным ведомства, более всего за месяц возросло количество безработных в сельской местности - на 32,7 тыс. (до 158,5 тыс.). В городах число безработных увеличилось на 8 тыс. - до 183,2 тыс. человек.

Средний размер пособия по безработице в декабре возрос на 206 грн и составлял 2876 грн (в ноябре соответственно был 2670).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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Безработица, Госстат, Безработные, Количество безработных.
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