Скачать
Четверг, 17.01.2019
Госстат сообщил, что количество безработных увеличилось на 40 тысяч человек
Госстат сообщил, что количество безработных увеличилось на 40 тысяч человек
Минобразования определило пять критериев оценивания учителей
Минобразования определило пять критериев оценивания учителей
Лучшие нокауты за всю историю UFC (Видео)
Лучшие нокауты за всю историю UFC (Видео)
Путь к успеху с чего-то начинается: первые и последние роли известных актеров (Фото)
Путь к успеху с чего-то начинается: первые и последние роли известных актеров (Фото)

Гутерреш назвал вызовы и приоритеты ООН на 2019 год

Гутерреш назвал вызовы и приоритеты ООН на 2019 год
06:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Антониу Гутерреш выделил ряд глобальных вызовов, в частности, угрожающие изменения климата и глобальное потепление.

В среду, 16 января, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился с посланием к Генеральной ассамблеи, упомянув конфликт в Украине и определив приоритеты организации на 2019-й год.

«К сожалению, ряд вызовов миру и безопасности остаются в замороженном или нерешенном состоянии. От Кавказа и Украины до Мьянмы и конфликта между Израилем и Палестиной", - отметил Гутерреш.

По его мнению, в этих и других вопросах единство и поддержка Совета Безопасности будут решающими в поиске выхода из тупика.

Он также добавил, что в решении каждого конфликта необходимо искать широкий консенсус в обществах, и отдельно отметил, что важную роль в процессе миротворчества должны играть женщины.

Генсек ООН выделил ряд глобальных вызовов, в частности, угрожающие изменения климата и глобальное потепление. Он напомнил, что приглашает лидеров государств на климатический саммит ООН 23 сентября 2019 года в Нью-Йорке.

«Мы до сих пор имеем дело с миром, который полон проблем. Конфликты, бедность, климатический кризис, неравенство, торговые споры и нарушение прав человека оказывают глубинное влияние на людей во всем мире», - отметил Гутерреш.

Генеральный секретарь выразил сожаление по поводу недоверия к эффективности ООН, которое можно часто ощутить в общественном мнении, и отметил, что организация требует реформирования, план которого он недавно изложил.

«Несложно понять, почему люди теряют доверие к политической власти в разных странах и к международным организациям. Однако опыт прошлого года свидетельствует, что когда мы работаем вместе, мы можем достигать результатов», - отметил он.

Гутерреш, в частности, отметил ряд дипломатических успехов в 2018-м, включая прекращение огня в Йемене, диалог по ядерному разоружению на Корейском полуострове, мирный договор в Южном Судане, исторический мирный договор между Эфиопией и Эритреей.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко также призвал к реформированию организации, которое включало бы ограничение и поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН, которым, в частности, злоупотребляет Россия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Антониу Гутерреш, Приоритеты ООН, Вызовы ООН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
02 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
03 В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
04 "Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония
05 Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2019-й год
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Ученые назвали продукты, которые могут навредить внешности
Ученые назвали продукты, которые могут навредить внешности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь