Гутерреш назвал вызовы и приоритеты ООН на 2019 год

Новости Украины: Антониу Гутерреш выделил ряд глобальных вызовов, в частности, угрожающие изменения климата и глобальное потепление.

В среду, 16 января, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился с посланием к Генеральной ассамблеи, упомянув конфликт в Украине и определив приоритеты организации на 2019-й год.

«К сожалению, ряд вызовов миру и безопасности остаются в замороженном или нерешенном состоянии. От Кавказа и Украины до Мьянмы и конфликта между Израилем и Палестиной", - отметил Гутерреш.

По его мнению, в этих и других вопросах единство и поддержка Совета Безопасности будут решающими в поиске выхода из тупика.

Он также добавил, что в решении каждого конфликта необходимо искать широкий консенсус в обществах, и отдельно отметил, что важную роль в процессе миротворчества должны играть женщины.

Генсек ООН выделил ряд глобальных вызовов, в частности, угрожающие изменения климата и глобальное потепление. Он напомнил, что приглашает лидеров государств на климатический саммит ООН 23 сентября 2019 года в Нью-Йорке.

«Мы до сих пор имеем дело с миром, который полон проблем. Конфликты, бедность, климатический кризис, неравенство, торговые споры и нарушение прав человека оказывают глубинное влияние на людей во всем мире», - отметил Гутерреш.

Генеральный секретарь выразил сожаление по поводу недоверия к эффективности ООН, которое можно часто ощутить в общественном мнении, и отметил, что организация требует реформирования, план которого он недавно изложил.

«Несложно понять, почему люди теряют доверие к политической власти в разных странах и к международным организациям. Однако опыт прошлого года свидетельствует, что когда мы работаем вместе, мы можем достигать результатов», - отметил он.

Гутерреш, в частности, отметил ряд дипломатических успехов в 2018-м, включая прекращение огня в Йемене, диалог по ядерному разоружению на Корейском полуострове, мирный договор в Южном Судане, исторический мирный договор между Эфиопией и Эритреей.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко также призвал к реформированию организации, которое включало бы ограничение и поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН, которым, в частности, злоупотребляет Россия.