МинВОТ напоминает о процедуре голосования внутренне перемещенных лиц

Новости Украины: МинВОТ призывает внутренне перемещенных лиц начать процесс получения удостоверения для голосования на выборах 31 марта.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц рекомендует внутренне перемещенным лицам и жителям оккупированных территорий начать процедуру изменения избирательного адреса для голосования на предстоящих президентских выборах в Украине, которые запланированы на 31 марта.

Об этом сообщил начальник Управления по вопросам внутренне перемещенных лиц и гуманитарного сотрудничества Ирина Калупаха на пресс-конференции, сообщает корреспондент.

Калупаха отметила, что рано говорить о количестве внутренне перемещенных лиц, живущих на временно оккупированных территориях, которые намерены принять участие в голосовании.

”Я могу констатировать тот факт: сейчас чрезвычайно упрощена процедура изменения избирательного адреса на время голосования. Сейчас внутренне перемещенные лица, а также лица, проживающие на временно оккупированной территории, должны явиться на тот избирательный участок, где им больше будет комфортно и удобно. При себе они должны иметь только паспорт и написать заявление - там на месте им объяснят, как это сделать”, - сказала она.

Начальник Управления по вопросам внутренне перемещенных лиц и гуманитарного сотрудничества напомнила, что в паспорте должна быть регистрация на временно оккупированной территории. В случае ее отсутствия необходимо иметь справку внутренне перемещенного лица. Заявку от такого лица рассматривают на месте и сразу, после чего выдают удостоверение, которое позволяет проголосовать в день выборов.

Центральная избирательная комиссия специально внесла изменения ради «безболезненного» голосования внутренне перемещенных лиц.

По словам Калупахи, ЦИК рассматривает дополнительные варианты изменений для упрощения порядка голосования уже на следующих выборах.

Она также добавила, что МинВОТ в специальной информационной кампании дополнительно оповестит ВПЛ о возможности проголосовать.

”Я бы хотела призвать всех лиц, о которых я сказала сейчас, чтобы они уже сейчас шли на избирательные участки и изменяли место голосования, потому что сейчас они могут это сделать довольно легко. Мы ожидаем, что, когда время будет приближаться уже ближе ко дню выборов, могут быть очереди и так далее. Для предотвращения этого, уже сейчас надо изменить свое место голосования”, - подчеркнула Калупаха и добавила, что это можно сделать до 25 марта.