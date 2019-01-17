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Исследователи: Бумажные чеки из магазинов могут вредить вашему здоровью

Исследователи: Бумажные чеки из магазинов могут вредить вашему здоровью
17:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Чеки из магазинов оказались смертельно опасными.

Большинство бумажных чеков содержат химические компоненты, способные вызвать рак.

Так, в составе используемой для них термобумаги обнаружили бисфенол А - нарушитель гормональной деятельности человека. Ученые связывают бисфенол А с повышенным риском опухолей, бесплодия, преждевременных родов, передает Genetic Engineering&Biotechnology News.

Исследователи предупредили, что магазинные чеки ни в коем случае нельзя хранить в сумочках, кошельках или автомобилях. Авторы нынешнего исследования использовали чеки из Бразилии, Испании и Франции.

Более 90% исследованных чеков из первых двух стран содержали бисфенол-А. Его следы в чеках из Франции были обнаружены в 50% образцов.

Отметим, что сходство бисфенола с женским половым гормоном эстрогеном является причиной расстройств репродуктивной системы. Ранее ученые из Аделаидского университета в Австралии выяснили, что у женщин, которые часто употребляют фастфуд и едят мало фруктов, ухудшается способность к зачатию.

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Рак, Магазин, Бисфенол А, Термобумага, Чеки.
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