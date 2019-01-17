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Гройсман рассказал, когда украинцы почувствуют результаты медреформы

Гройсман рассказал, когда украинцы почувствуют результаты медреформы
17:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Реформа системы здравоохранения меняет принципы финансирования отрасли и качество предоставления услуг.

Украинцы в течении 3-5 лет почувствуют результаты медреформы. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"Если 3-5 лет делать то, что предусмотрено планом реформы медицины, в течение этого времени украинцы будут видеть положительные изменения в системе здравоохранения, почувствуют повышение качества оказания медицинской помощи. Важно действовать системно и последовательно. В результате украинцы получат квалифицированных врачей, нормальные условия получения помощи, а врач получит достойную заработную плату", – сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что план изменений есть и его нужно выполнять системно и последовательно.

По его словам, нередко раздается критика реформы. "Критика пройдет, а дело, которое делаем, останется. Если двигаться вперед, украинцы получат новое качество оказания помощи", – отметил глава правительства.

По информации Минздрава, уже 25 млн украинцев – свыше половины населения страны – выбрали своего терапевта или педиатра для ребенка. Активно работает Национальная служба здоровья, которая является ключевым звеном в политике предоставления государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения. Сейчас уже 97% медучреждений, среди которых есть и частные клиники, имеют с НСЗУ договоры. За оказанные услуги перечислено уже 3,5 млрд грн.

Как отметил Премьер-министр, в этом году медицинские инновации коснутся сразу нескольких сфер. Во-первых, с апреля по программе "Доступные лекарства" будет работать услуга электронного рецепта. Купить лекарства можно будет в любой аптеке, которая работает в программе, – без привязки к месту проживания пациента и места нахождения аптеки. Деньги за лекарства поступят в конкретную аптеку. Во-вторых, с лета будет работать программа ряда бесплатных исследований – по направлению врача. "Третье – реформа экстренной медицины. Хотим получить новые знания экстренной помощи, новый транспорт и оборудование, а также новую зарплату. Совместно с местной властью инвестируем в это около 2 млрд грн", – сказал Гройсман.

Он объяснил, что реформа экстренной медицины будет происходить сначала в режиме пилотных проектов, а затем этот опыт будет распространен на всю страну.

"Плюс в этом году завершим строительство "Охматдета", ускорим строительство кардиоцентров – имеем для них оборудования. Будет работать президентская программа развития сельской медицины. Это все будет система оказания медицинской помощи", – отметил Гройсман.

Ранее, премьер-министр назвал приоритеты работы Кабинета Министров на 2019 год. 

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Минздрав, Медреформа, Владимир Гройсман.
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