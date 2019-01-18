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Суд арестовал подозреваемого в поджоге здания у Киево-Печерской лавры

Суд арестовал подозреваемого в поджоге здания у Киево-Печерской лавры
03:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Мужчина поджег бумагу под пенопластом и старыми матрасами, из-за этого начался пожар.

Суд принял решение о взятии под стражу на два месяца с альтернативой залога подозреваемого в поджоге нежилого здания на ул.Лаврской, 23, находящегося на балансе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

"Подозреваемого в поджоге здания возле Лавры арестовали на 2 месяца. Одновременно суд установил ему залог в 153 тыс. грн", - говорится в сообщении прокуратуры Киева в Твиттере в четверг.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии уточнила, что такая мера пресечения связана с тем, что подозреваемый является лицом без определенного места жительства, соответственно, "высок риск того, что он будет уклоняться от следствия". Залог же определен достаточно высокий и вероятность его внесения незначительна.

Как сообщалось, 14 января в нежилом здании на ул.Лаврской, 23, в Киеве произошел пожар. 24-летний мужчина без постоянного места жительства, находясь в комнате на втором этаже этого здания, поджег бумагу под пенопластом и старыми матрасами, вследствие чего начался пожар.

В дальнейшем мужчина скрылся с места совершения преступления. 15 января он был задержан сотрудниками столичной полиции.

Здание, где произошел пожар, находится на реконструкции, на момент возникновения пожара в помещении никого не было.

Поджигателю сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

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Пожар, Суд, Киево-Печерская лавра, Поджог Киево-Печерской лавры.
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