Порошенко просит украинцев молиться и бороться за единство

Новости Украины: Петр Порошенко посоветовал прочитать книгу Блаженнейшего Святослава, потому что раны надо лечить и внутри страны надо лечить через диалоги.

Петр Порошенко призвал украинцев помнить, какая историческая миссия ложится на каждого из нас в это непростое для нашего государства время и делать выводы из событий 100-летней давности. Об этом он заявил на презентации книги Верховного Архиепископа Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука «Диалог лечит раны».

«Посмотрите, как сам факт создания церкви нас всех объединил. Я поздравляю вас с этим, потому что это выводы и уроки, которые мы хорошо изучили из событий, которые происходили сто лет назад. Тогда не объединились... Я хочу обратиться ко всем: поймите, какая историческая миссия сейчас ложится на плечи каждого из нас», - сказал Порошенко.

Он напомнил, что после обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии, украинцы спрашивали, что им надо делать.

«Мы просили молиться и бороться. Сейчас это нужно даже больше - молиться и бороться за наше единство, молиться и бороться, и тогда мы точно способны противостоять Москве. Молиться и бороться за то, чтобы быть вместе через диалоги», - акцентировал Порошенко.

Он посоветовал всем внимательно прочитать книгу Блаженнейшего Святослава, потому что раны надо лечить и внутри страны надо лечить через диалоги.