Скачать
Пятница, 18.01.2019
Порошенко просит украинцев молиться и бороться за единство
Порошенко просит украинцев молиться и бороться за единство
Ханский дворец в Крыму могут включить в два списка ЮНЕСКО
Ханский дворец в Крыму могут включить в два списка ЮНЕСКО
Гвоздик может провести объединительный бой с обидчиком Ковалева
Гвоздик может провести объединительный бой с обидчиком Ковалева
Тематические идеи для свадьбы, которая вам запомниться на всю жизнь (Фото)
Тематические идеи для свадьбы, которая вам запомниться на всю жизнь (Фото)

Порошенко просит украинцев молиться и бороться за единство

Порошенко просит украинцев молиться и бороться за единство
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Петр Порошенко посоветовал прочитать книгу Блаженнейшего Святослава, потому что раны надо лечить и внутри страны надо лечить через диалоги.

Петр Порошенко призвал украинцев помнить, какая историческая миссия ложится на каждого из нас в это непростое для нашего государства время и делать выводы из событий 100-летней давности. Об этом он заявил на презентации книги Верховного Архиепископа Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука «Диалог лечит раны».

«Посмотрите, как сам факт создания церкви нас всех объединил. Я поздравляю вас с этим, потому что это выводы и уроки, которые мы хорошо изучили из событий, которые происходили сто лет назад. Тогда не объединились... Я хочу обратиться ко всем: поймите, какая историческая миссия сейчас ложится на плечи каждого из нас», - сказал Порошенко.

Он напомнил, что после обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии, украинцы спрашивали, что им надо делать.

«Мы просили молиться и бороться. Сейчас это нужно даже больше - молиться и бороться за наше единство, молиться и бороться, и тогда мы точно способны противостоять Москве. Молиться и бороться за то, чтобы быть вместе через диалоги», - акцентировал Порошенко.

Он посоветовал всем внимательно прочитать книгу Блаженнейшего Святослава, потому что раны надо лечить и внутри страны надо лечить через диалоги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Порошенко просит молиться, Диалог лечит раны, Книга Блаженнейшего Святослава.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали о фрукте, который вреден для организма
02 Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
03 Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
04 Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
05 Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Какие ошибки вы всегда делаете при чистке зубов
Какие ошибки вы всегда делаете при чистке зубов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь