Скачать
Пятница, 18.01.2019
Порошенко просит украинцев молиться и бороться за единство
Порошенко просит украинцев молиться и бороться за единство
Ханский дворец в Крыму могут включить в два списка ЮНЕСКО
Ханский дворец в Крыму могут включить в два списка ЮНЕСКО
Гвоздик может провести объединительный бой с обидчиком Ковалева
Гвоздик может провести объединительный бой с обидчиком Ковалева
Тематические идеи для свадьбы, которая вам запомниться на всю жизнь (Фото)
Тематические идеи для свадьбы, которая вам запомниться на всю жизнь (Фото)

Ханский дворец в Крыму могут включить в два списка ЮНЕСКО

Ханский дворец в Крыму могут включить в два списка ЮНЕСКО
04:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В этом году состоится первый этап, когда эксперты ЮНЕСКО прибудут на территории Украины.

Украина с целью спасти Бахчисарайский дворец в оккупированном Крыму решает вопрос о внесении его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и одновременно в список объектов под угрозой. Это отметила заместитель министра культуры Тамара Мазур во время пресс-конференции 17 января.

"По Бахчисараю, то прямо сейчас мы вернулись со специального заседания Нацкомиссии по вопросам ЮНЕСКО, где обсуждались вопросы, в том числе, Бахчисарайского дворца. И на сегодня Украина решает вопрос по поводу того, чтобы инициировать включение этого объекта в список объектов Всемирного наследия с одновременным занесением в список объектов под угрозой. Потому что мы знаем, что те незаконные работы, которые называют реставрационными, а по факту это строительные работы, - довольно-таки разрушили этот объект, и на сегодня продолжаются работы по разрушению наших памятников на территории временно оккупированного Крыма", - подчеркнула Мазур.

В то же время она отметила, что впервые в истории ЮНЕСКО достигнута договоренность относительно механизмов прямого мониторинга на территории Автономной Республики Крым.

"Замечу, что это будет всеобъемлющий мониторинг. Но, вместе с тем, ЮНЕСКО никогда раньше не обращалось к таким методам, он является новым. Поэтому сейчас Украина согласовывает с ЮНЕСКО все элементы этого мониторинга, то есть что будет происходить, как, каким образом эксперты будут иметь доступ к территории объектов. Но на сегодня еще рано говорить, когда эксперты и каким образом попадут на территорию Крыма для того, чтобы осуществить этот мониторинг", - сказала заместитель министра.

Она также проинформировала, что в этом году состоится первый этап, когда эксперты ЮНЕСКО прибудут на наши территории. "Очевидно, это будет или в Киеве, или где-то ближе к Крыму, - для того, чтобы обсудить вопросы, которые будут касаться мониторинга", - уточнила Мазур.

Как сообщалось, оккупационная российская власть в Крыму инициировала реставрацию Ханского дворца, в ходе которой произошла необоснованная замена черепицы на крыше мечети дворца, а также изменены внешние и внутренние конструкции памятника, что нарушает его подлинность. По словам экспертов, сооруженный вокруг главного корпуса дворца тяжелый металлический каркас с навесом может стать причиной проседания грунта. Кроме того, рабочие не установили защиту для надгробий и каллиграфических росписей на стенах храма, а старинные деревянные укрепления залили бетоном.

Бахчисарайский ханский дворец - единственный в мире памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры. Незадолго до оккупации Крыма Россией был включен в предварительный список культурных объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, ЮНЕСКО, Нацкомиссия, Ханский дворец, Бахчисарайский дворец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали о фрукте, который вреден для организма
02 Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
03 Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
04 Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
05 Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Какие ошибки вы всегда делаете при чистке зубов
Какие ошибки вы всегда делаете при чистке зубов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь