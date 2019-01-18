Ханский дворец в Крыму могут включить в два списка ЮНЕСКО

Новости Украины: В этом году состоится первый этап, когда эксперты ЮНЕСКО прибудут на территории Украины.

Украина с целью спасти Бахчисарайский дворец в оккупированном Крыму решает вопрос о внесении его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и одновременно в список объектов под угрозой. Это отметила заместитель министра культуры Тамара Мазур во время пресс-конференции 17 января.

"По Бахчисараю, то прямо сейчас мы вернулись со специального заседания Нацкомиссии по вопросам ЮНЕСКО, где обсуждались вопросы, в том числе, Бахчисарайского дворца. И на сегодня Украина решает вопрос по поводу того, чтобы инициировать включение этого объекта в список объектов Всемирного наследия с одновременным занесением в список объектов под угрозой. Потому что мы знаем, что те незаконные работы, которые называют реставрационными, а по факту это строительные работы, - довольно-таки разрушили этот объект, и на сегодня продолжаются работы по разрушению наших памятников на территории временно оккупированного Крыма", - подчеркнула Мазур.

В то же время она отметила, что впервые в истории ЮНЕСКО достигнута договоренность относительно механизмов прямого мониторинга на территории Автономной Республики Крым.

"Замечу, что это будет всеобъемлющий мониторинг. Но, вместе с тем, ЮНЕСКО никогда раньше не обращалось к таким методам, он является новым. Поэтому сейчас Украина согласовывает с ЮНЕСКО все элементы этого мониторинга, то есть что будет происходить, как, каким образом эксперты будут иметь доступ к территории объектов. Но на сегодня еще рано говорить, когда эксперты и каким образом попадут на территорию Крыма для того, чтобы осуществить этот мониторинг", - сказала заместитель министра.

Она также проинформировала, что в этом году состоится первый этап, когда эксперты ЮНЕСКО прибудут на наши территории. "Очевидно, это будет или в Киеве, или где-то ближе к Крыму, - для того, чтобы обсудить вопросы, которые будут касаться мониторинга", - уточнила Мазур.

Как сообщалось, оккупационная российская власть в Крыму инициировала реставрацию Ханского дворца, в ходе которой произошла необоснованная замена черепицы на крыше мечети дворца, а также изменены внешние и внутренние конструкции памятника, что нарушает его подлинность. По словам экспертов, сооруженный вокруг главного корпуса дворца тяжелый металлический каркас с навесом может стать причиной проседания грунта. Кроме того, рабочие не установили защиту для надгробий и каллиграфических росписей на стенах храма, а старинные деревянные укрепления залили бетоном.

Бахчисарайский ханский дворец - единственный в мире памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры. Незадолго до оккупации Крыма Россией был включен в предварительный список культурных объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.