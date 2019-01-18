Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы

Это день накануне Крещения Господнего 2019, когда, собственно, и начинается празднование этого великого события.
Именно в ночь с 18 на 19 января принято гадать. А вода, на которую в эту ночь попал лунный свет, считается освященной самой Божьей силой. Наши предки испокон веков верили, что она обладает целебными свойствами, поэтому и оставляли на ночь на подоконниках набранную в емкости воду. Кроме того, с вечера 18 января святят воду и в церквях – специальным обрядом водосвятия (водоосвящения).
По примете, в Крещенский сочельник целебными свойствами обладает даже снег, поэтому многие девушки умываются им, чтобы быть здоровыми и красивыми.
При этом в праздник 18 января существует немало запретов, многие из которых связаны с едой.
Что нельзя делать:
Приметы на 18 января: