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Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы

Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы

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Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
08:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Крещенский сочельник 18 января - это день строгого поста.

Это день накануне Крещения Господнего 2019, когда, собственно, и начинается празднование этого великого события.

Именно в ночь с 18 на 19 января принято гадать. А вода, на которую в эту ночь попал лунный свет, считается освященной самой Божьей силой. Наши предки испокон веков верили, что она обладает целебными свойствами, поэтому и оставляли на ночь на подоконниках набранную в емкости воду. Кроме того, с вечера 18 января святят воду и в церквях – специальным обрядом водосвятия (водоосвящения).

Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января

По примете, в Крещенский сочельник целебными свойствами обладает даже снег, поэтому многие девушки умываются им, чтобы быть здоровыми и красивыми.

При этом в праздник 18 января существует немало запретов, многие из которых связаны с едой.

Что нельзя делать:

  • кушать, пока не взойдет первая звезда;
  • пить спиртное и есть не постные блюда;
  • ставить на стол четное количество блюд;
  • ругаться, кричать, сквернословить и думать о плохом;
  • делать тяжелую работу по дому;
  • стирать;
  • плакать.

Приметы на 18 января: 

  1. Если утром идет снег - хлеб уродится хороший.
  2. Полный месяц - к большому разливу.
  3. На голодную кутью был снег - будет гречка.
  4. Если в крещенскую ночь небо чистое - будет много гороха.
  5. Если в крещенскую ночь звезды очень блестят, хлеб будет хороший.
  6. Полный месяц на Крещенский сочельник - к большому разливу
  7. Если на голодную кутью метель, пчелы будут хорошо роиться.
  8. Яркие крещенские звезды породят белых ярок.
  9. Собаки много лают - будет много дичи и зверя.
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