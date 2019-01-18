Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы

В ближайшие сутки, 18 января, вследствие перемещения теплого воздуха с юго-запада Европы в Украине ожидается довольно значительное повышение температуры, атмосферное давление начнет падать, но осадки вероятны только в Карпатском регионе. Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу в Украине - без существенных осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных и северных областях от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части до 8° тепла. В Киеве в пятницу без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
Прогноз погоды на 18 января, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 18 января:
В субботу, 19 января, в Украине без осадков, лишь ночью в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях в течение суток 0-5° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 5-10°. В Киеве в субботу без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.
20 января сохранится облачная с прояснениями погода. 19 января ночью в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами небольшие осадки, на остальной территории днем в Украине без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в восточных, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ночью и днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 19 января, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 19 января:
20 января без осадков, днем в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях небольшой снег; температура ночью 8-13° мороза, в центральных областях местами 14-16°, днем 3-8° мороза; в южной части ночью 4-9° мороза, днем около 0°. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, в остальное время без осадков.
Прогноз погоды на 20 января, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 20 января:
21 января в центральных, южных и восточных областях снег (днем на юге с дождем), на остальной территории, а также 22 января в Украине без осадков. Температура ночью 7-13° мороза, 22 января местами, кроме запада и юга, 15-20° мороза, днем 3-9° мороза; 21 января на юге страны ночью 1-7° мороза, днем около 0°. В течение 21-22 января в столице осадков не ожидается. Температура ночью 7-13° мороза, 22 января местами 15-20° мороза; днем 3-9° мороза.
Прогноз погоды на 21 января, Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 22 января, Фото: meteo.gov.ua
Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.
В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.
Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холода держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.