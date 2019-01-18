Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы

Новости Украины: Сегодня, 18 января - последний теплый день перед сильными морозами.

В ближайшие сутки, 18 января, вследствие перемещения теплого воздуха с юго-запада Европы в Украине ожидается довольно значительное повышение температуры, атмосферное давление начнет падать, но осадки вероятны только в Карпатском регионе. Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу в Украине - без существенных осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных и северных областях от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части до 8° тепла. В Киеве в пятницу без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 18 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 18 января:

Ужгород – дождь со снегом, ночью 0...+2, днем +2...+4

Львов –пасмурно, ночью 0...+2, днем +2...+4

Ивано-Франковск – дождь со снегом, ночью +1...+3, днем +2...+4

Тернополь – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем +2...+4

Черновцы – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем +2...+4

Хмельницкий – ясно, ночью -1...-3, днем +2...+4

Луцк – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем +2...+4

Ровно – пасмурно, ночью 0...+2, днем +2...+4

Житомир – ясно, ночью -1...+1, днем +2...+4

Винница – ясно, ночью -1...-3, днем +2...+4

Одесса – ясно, ночью -1...-3, днем +5...+7

Николаев – ясно, ночью -2...-4, днем +4...+6

Херсон – ясно, ночью -1...-3, днем +5...+7

Симферополь – ясно, ночью -1...-3, днем +6...+8

Кропивницкий – ясно, ночью -2...-4, днем +1...+3

Черкассы – ясно, ночью -3...-5, днем -2...-4

Чернигов – ясно, ночью -1...+1, днем +1..+3

Сумы – ясно, ночью -1...+1, днем 0...+2

Полтава – ясно, ночью -3...-5, днем +1...+3

Днепр – ясно, ночью -3...-5, днем +2...+4

Запорожье – ясно, ночью -2...-4, днем +4...+6

Донецк – ясно, ночью -4...-6, днем +2...+4

Луганск – ясно, ночью -4...-6, днем +2...+4

Харьков – ясно, ночью -4...-6, днем +2...+4

Киев – ясно, ночью -1...+1, днем +1...+3

В субботу, 19 января, в Украине без осадков, лишь ночью в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях в течение суток 0-5° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 5-10°. В Киеве в субботу без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

20 января сохранится облачная с прояснениями погода. 19 января ночью в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами небольшие осадки, на остальной территории днем в Украине без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в восточных, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ночью и днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 19 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 19 января:

Ужгород – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Львов –ясно, ночью -3...-5, днем -1...+1

Ивано-Франковск – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Тернополь – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Черновцы – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Хмельницкий – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Луцк – ясно, ночью -3...-5, днем 0...-2

Ровно – ясно, ночью -3...-5, днем 0...-2

Житомир – ясно, ночью -1...+1, днем +2...+4

Винница – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Одесса – ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2

Николаев – ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2

Херсон – ясно, ночью и днем +2...+4

Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +7...+9

Кропивницкий – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Черкассы – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Чернигов – ясно, ночью -2...-4, днем 0...-2

Сумы – ясно, ночью -2...-4, днем 0...-2

Полтава – ясно, ночью -1...-3, днем -1...+1

Днепр – ясно, ночью и днем 0...+2

Запорожье – ясно, ночью и днем +2...+4

Донецк – ясно, ночью и днем +2...+4

Луганск – ясно, ночью и днем +1...+3

Харьков – ясно, ночью и днем 0...+2

Киев – ясно, ночью -2...-4, днем 0...-2

20 января без осадков, днем в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях небольшой снег; температура ночью 8-13° мороза, в центральных областях местами 14-16°, днем 3-8° мороза; в южной части ночью 4-9° мороза, днем около 0°. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, в остальное время без осадков.

Прогноз погоды на 20 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 20 января:

Ужгород – снег, ночью -1...-3, днем -1...-3

Львов – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Ивано-Франковск –снег, ночью -7...-9, днем -3...-5

Тернополь –снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Черновцы – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Хмельницкий – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Луцк – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Ровно – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Житомир – снег, ночью -9...-11, днем -4...-6

Винница – снег, ночью -9...-11, днем -4...-6

Одесса – ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1

Николаев – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

Херсон – ясно, ночью -4...-6, днем -1...+1

Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем -1...+1

Кропивницкий – ясно, ночью -11...-13, днем -4...-6

Черкассы – ясно, ночью -11...-13, днем -4...-6

Чернигов – ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6

Сумы – ясно, ночью -10...-12, днем -4...-6

Полтава – ясно, ночью -11...-13, днем -4...-6

Днепр – ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6

Запорожье – ясно, ночью -5...-7, днем -1...-3

Донецк – ясно, ночью -8...-10, днем -4...-6

Луганск – ясно, ночью -8...-10, днем -4...-6

Харьков – ясно, ночью -8...-10, днем -4...-6

Киев – ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6

21 января в центральных, южных и восточных областях снег (днем на юге с дождем), на остальной территории, а также 22 января в Украине без осадков. Температура ночью 7-13° мороза, 22 января местами, кроме запада и юга, 15-20° мороза, днем 3-9° мороза; 21 января на юге страны ночью 1-7° мороза, днем около 0°. В течение 21-22 января в столице осадков не ожидается. Температура ночью 7-13° мороза, 22 января местами 15-20° мороза; днем 3-9° мороза.

Прогноз погоды на 21 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 22 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.

В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холода держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.