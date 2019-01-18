Крещенский Сочельник 2019: гадания 18 января на любовь, судьбу и суженого

Новости Украины: В старину верили, что гадания накануне Крещения - самые точные, а благодаря соблюдению определенных обрядов можно добиться счастья и красоты.

Крещенский Сочельник - один из удивительных, полных тайн и мистики зимних праздников. В 2019 году он празднуется, как обычно, 18 января. Во все времена в этот праздник девушки любили гадать и ворожить, а также проводить специальные обряды, ритуалы и заговоры, с помощью которых хотели узнать свою судьбу или привлечь в жизнь любовь.

Гадание на исполнение желания

Например, узнать можно и о том, исполнится ли ваше желание. Для этого на Святки необходимо его загадать и позвать свою кошку. Если она войдет в комнату левой лапой - желание обязательно сбудется, если правой - нет. Конечно, этот метод годится лишь тем, у кого есть кошки.

Гадания на Крещение по расческе

В ночь накануне Крещения возьмите новую деревянную расческу, трижды проведите ей по волосам и со словами: "суженый-ряженый, приди ко мне наряженный", положите ее под подушку. Считается, что после этого крещенского гадания на суженого обязательно приснится тот, кто станет вашим мужем. Только помните, что не стоит при этом думать ни о каком конкретном мужчине, иначе сон будет как бы предопределен и не будет нести в себе полезную информацию.

Гадание на туфельке на любовь и судьбу

С помощью этого простого гадания можно узнать свое будущее. Для этого необходимо вечером в Крещенский Сочельник 18 января 2019 года выбросить в окно свой туфель. Затем выйти и посмотреть, как он упал. Если туфелька встала на подошву, а носок смотрит на ваше окно, то встретить настоящую любовь в этом году вам не удастся. Если туфелька легла подошвой вверх, то это сулит мимолетный роман в ближайшем будущем. Если туфелька легла на бок, то это знак того, что у вас будет много поклонников, однако серьезных отношений не будет. Если же туфелька встала на подошву, но отвернулась от вашего окна, это значит, что в наступившем году ваша личная жизнь сложится самым лучшим образом, возможно, даже вы выйдете замуж.

Гадания на тарелке с водой

Это крещенское призвано рассказать, какой будет год. Для этого в канун Крещения в глубокую тарелку наливают воду и выносят на крыльцо. Если вы живете не в частном доме, а в квартире, то можете поставить тарелку на балкон или, в крайнем случае, в морозилку. Утром по застывшей воде можно сделать прогнозы о будущем. Если вода застыла ровно, если в нее можно смотреться как в зеркало, то и год будет ровный - без неприятностей, проблем и волнений. Если вода вздыбилась гребнем, то год будет просто отличным -плодородным, прибыльным и счастливым. Если вода застыла волнами, то в этом году будет много всего - и хорошего, и плохого. А вот если образовалась лунка, то год будет сложным, и надо подстраховаться и постараться избегать неприятностей.

Гадания на Крещение по яблокам

Это гадание проводят на яблоках. Но сначала нужно определиться, кто из кандидатов в твоей жизни может потенциально рассматриваться, как твой жених. Выбери нескольких человек, одного можешь представить, как неизвестного мистера Икс. Возьми количество яблок, которое соответствует количеству женихов. На каждом яблоке ножом выцарапай инициалы каждого жениха.

Потом сложи все яблочки в миску, перемешай тщательно и выключи свет. В полной темноте откуси от каждого яблока. Выбери одно, которое покажется самым вкусным. Включи свет и посмотри на инициалы - именно этот суженый скоро станет твоим кавалером и будущим мужем.