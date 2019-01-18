Крещенский Сочельник, 18 января: что нужно сделать женщинам

Новости Украины: Крещенский сочельник 18 января - это день строгого поста. Поэтому весь день нельзя есть мясные блюда и пить алкоголь.

Так как это постный день, то готовят лишь постные блюда. И, разумеется, подают "голодную" кутью. Традиционно это время вареников, постных блинов и различных овощей.

При этом считается, что нельзя, чтоб количество блюд на праздном столе как 18 января, так и 19 января было четным. Также те, кто освятил воду в церкви в этот вечер, непременно ставят на стол и ее.

Можно ли вышивать в Крещенский сочельник

Считается, что вышивать, вязать и т.п. в Крещенский сочельник не стоит, если это просто делается в свое удовольствие, а не по необходимости (например, речь идет о профессиональных швеях) или для благотворительности.

Впрочем, строгого запрета от Церкви на работу в церковные праздники нет. Священники говорят так: работать (шить, вязать и даже стирать) можно - если работа не отвлекает от мыслей духовных. При этом вышивать советуют с молитвой, например, читая про себя "Отче наш", тогда это будет богоугодное дело.

Что обязательно нужно сделать в Крещенский сочельник

В этот день хозяйки принято устраивать генеральную уборку, особенно стирку - так как после освящения воды на Крещение Господне (имеются в виду открытые водоемы) в старину женщины не решались стирать еще очень долго. И вообще - управиться с уборкой и стиркой стараются еще до обеда.

Затем всей семьей ходят в церковь - для исповеди, молитвы, причащения (считается, что не причастившись и не причастившись - нырять в прорубь на Крещение ни в коем случае нельзя) и чтобы освятить воду.

Кроме того, в этот вечер девушки устраивают гадания на суженого.