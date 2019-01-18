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В 2018 году украинцев на 200 тысяч стало меньше

В 2018 году украинцев на 200 тысяч стало меньше
20:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В прошлом году количество населения в Украине уменьшилась более чем на 200 тыс. человек.

В прошлом году количество населения в Украине уменьшилась более чем на 200 тыс. человек.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, в течение января-ноября 2018 года численность населения уменьшилась на 208,8 тыс. человек.

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2018 года составляла 42177,6 тыс. человек.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 58 живорожденных.

За период с января по ноябрь 2018 года в Украине родилось 312 тыс. 603 человека против 336 тыс. 453 в 2017 году.

Умерли в 2018 году 535 тыс. 104 человека против 525 тыс. 857 в 2017 году.

Данные по расчету (оценки) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

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Госстат, Статистика, Население Украины.
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