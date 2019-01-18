Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха

Новости Украины: Мы предлагаем несколько способов гадания на Крещение.

Многие уже гадали на Андрея, Рождество и Старый Новый год. Теперь можно также погадать в период святок – до 19 января. Утром 19 числа, на Крещение, умыться, облиться святой водой.

Предлагаем несколько способов гадания на Крещение с 18 на 19 января.

Гадания на кольцах

Девушки приносят с собой кольцо, все они должны быть разные: медное, серебряное, золотое и с камнем. Кольца складывают в емкость с зерном или крупой и тщательно перемешивают. Затем по очереди каждая из девушек берет горсть зерна. Если ей попадется кольцо, по нему судили о будущем. Медное кольцо – муж будет из бедной семьи, серебряное – из семьи среднего достатка, с камнем – муж будет человеком из высшего сословия, золотое – муж будет человеком богатым и известным. Если же девушке попадалось кольцо, которое она принесла или которое пришлось ей по душе, это хороший знак – осуществление задуманного.

Гадание на жениха

Девушке необходимо взять количество яблок, соответствующее количеству ее поклонников. Их нужно обозначить, вырезав на каждом с обеих сторон инициалы одного из них. Яблоки нужно сложить в посуду и выключить свет. Перемешать яблоки и откусывать по кусочку от каждого, выбирая самое вкусное. Которое пришлось по вкусу – сразу посмотреть инициалы.

Гдание на вещий сон

Нужно сказать "Святой Самсон, покажи праздничный сон..." и подумать о том, что ты хочешь знать и лечь спать. К примеру, как будет выглядеть будущий муж, когда замуж выйдешь или что тебя ждет в этом году.

Гадание на будущее

Берется таз с водой ставят на стол. На бумажных полосках одинакового размера пишут события ( путешествие, свадьба, прибавление в семействе и т.д.) и раскладывают вокруг таза на одинаковом расстоянии. В половину скорлупы ореха помещают небольшую свечку и зажигают, опуская в середину таза. Далее нужно подождать, когда скорлупа приблизится к какому-либо краю и прочесть событие, около которого она окажется – то и сбудется.

Напомним, в Крещенский Сочельник, 18 января, все религиозные хозяйки обязательно пекут "кресты" – особое обрядовое печенье. В разных регионах оформление печенья может отличаться по форме, н чаще всего берут две одинаковые полоски теста и накладывают одну на другую, слегка придавливая сверху. Сердцевину "креста" и его края украшают орехами или сухофруктами.