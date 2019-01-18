Украинцев в Македонии подозревают в краже из банковских сейфов

Новости Украины: Македония просит помочь расследовать кражу 1,7 млн евро с участием украинцев.

Власти Македонии просят о трансграничной помощи для сбора доказательств о краже 1,7 миллиона евро с банковских сейфов в 2017 году группой международных преступников, в которую входили украинцы.

Об этом сообщает Associated Press.

В прокуратуре Македонии подозревают в ограблении четырех граждан Украины, а также граждан трех других стран - США, Казахстана и Молдовы.

Кражу обнаружили после сообщений клиентов двух банков в Скопье о том, что с их сейфов исчезли драгоценности, деньги и другие ценности.

В письменном заявлении для Associated Press в пятницу прокуратура сообщила, что подозреваемые арендовали сейфы в двух банках в июле-ноябре 2017 года, используя ложные удостоверения личности. Кража вероятно была зафиксирована камерами наблюдения.