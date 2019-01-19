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Суббота, 19.01.2019
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Порошенко о важности поставок Javelin: Уже год по нам не стреляют из танков

Порошенко о важности поставок Javelin: Уже год по нам не стреляют из танков
01:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент также сообщил, что военные на Донбассе пока ни разу не применили Javelin.

Украинские военные в районе проведения операции Объединенных сил пока что ни разу не применили Javelin.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил на встрече с громадой Золотоноши и Золотоношского района, сообщает корреспондент Укринформа.

"Нам говорили, что невозможно получить Javelin и смертельное оружие, которым мы должны вооружить наши Вооруженные силы. Почему так важен был Javelin? Потому что это очень современное противотанковое оружие, что называется, выстрелил и забыл, ракета сама находит российский танк и уничтожает его. И сейчас пока ни одного выстрела из Javelin на фронте не было", - отметил глава государства.

По его словам, с тех пор как стало известно, что украинцы имеют Javelin, российские танкисты отказываются выезжать на линию соприкосновения на танках и "просто прекратили танковые обстрелы". "Уже год по нам не стреляют из танков, поскольку отказываются. Представьте себе, сколько жизней мы спасли, когда закупили Javelin", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось ранее, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

1 марта 2018-го Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

30 апреля стало известно, что Украина получила Javelin.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, которые заходят на посадку.

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Донбасс, Петр Порошенко, Javelin, ООС.
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