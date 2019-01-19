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Избирательная кампания: МВД и НПУ уже получили 91 обращение о правонарушениях

Избирательная кампания: МВД и НПУ уже получили 91 обращение о правонарушениях
02:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В МВД и Нацполицию поступило 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о 91 обращении от граждан и общественных организаций, поступивших в Министерство внутренних дел и Национальную полицию с начала президентской избирательной компании ходе проведения предвыборной агитации.

"С начала избирательной кампании (31 декабря 2018) МВД и Нацполиция получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации" – написал министр на своей официальной странице в Фейсбук.

В результате рассмотрения этих обращений, полиция отреагировала открытием в том числе, уголовных дел.

"По нарушениям, предусмотренным ст. 212-13 КУАП (Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, в которой отсутствует информация о месте печати, тираже, лицах, ответственных за выпуск) – оформлено 29 административных протоколов;

  • по нарушениям, предусмотренным ст. 212-14 КУАП (нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, либо размещение их в запрещенных местах) – оформлен 1 административный протокол;
  • по 2 эпизодам открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство);
  • по 51-му материалу проводится проверка (на этот момент, каждый день, по результатам проверок выходит от 10 до 15 решений по санкциям);
  • по 8 поступившим обращениям - информация не подтвердилась и они оставлены без реагирования." – отметил министр МВД.

По словам министра "нарушения выборного законодательства – особый процесс. И тут Нацполиция будет максимально открывать информацию для публичного доступа, в пределах процессуальных норм" – рассказал А. Аваков.

Особо министр отметил недопустимость силовых действий во время политических процессов.

"Сегодня в Херсоне, среди прочих, задержан председатель областной организации Социалистической партии, глава которой Илья Кива публично объявил о своем участии в выборах Президента.

Сейчас проводится проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты "Новый день", драке, применении травматического оружия и слезоточивого газа. Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния, предусмотренного ст.296 (Хулиганство) УК и будет принято решение о мере пресечения.

Это недопустимый пример избирательной активности. И в таких случаях Нацполиция будет действовать по предельно жесткой границе закона. Избирательная кампания должна проходить спокойно и мирно – без выстрелов, слезоточивого газа и силовых акций" – рассказал глава МВД.

Отдельно министр коснулся организации так называемых "каруселей" во время выборов.

"Есть многочисленные сигналы о формировании избирательных "сеток" и организации "каруселей" по скупке голосов за наличные "черные" деньги. Хочу предупредить ушлых "политтехнологов" пока не поздно – МВД и Нацполиция тщательно изучает эту информацию, мы не допустим подкупа избирателей и скупки голосов" – подчеркнул глава МВД.

"Мы будем очень жёстко пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране и в любом населённом пункте в этот особый период для страны" – подытожил А. Аваков.

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Выборы, Полиция, МВД, Предвыборная кампания, Нарушения, Арсен Аваков.
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