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Минздрав опроверг фейк о переменах в правилах вызова "скорой помощи"

Минздрав опроверг фейк о переменах в правилах вызова &quot;скорой помощи&quot;
05:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Минздраве опровергли фейк о новых правилах вызова "скорой".

Министерство здравоохранения Украины опровергло информацию, обнародованную в СМИ, относительно новых правил вызова скорой медицинской помощи.

Об этом говорится в информации на сайте ведомства. 

"Некоторые СМИ обнародовали информацию о том, что якобы с 1 января 2019 года в Украине действуют новые правила вызова экстренной помощи. В частности, утверждали, что экстренную помощь разделили на скорую и неотложную помощь, и вызвать эти службы необходимо по разным телефонам - 103 и 112 соответственно. Опровергаем ложную информацию, распространение которой является особенно опасным", - говорится в информации.

Отмечается, что это вводит в заблуждение украинцев относительно путей обращения за необходимой медицинской помощью и может стать причиной самолечения и наступления тяжких последствий для здоровья.

"Правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены Приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370. Изменения в этот нормативный акт не вносились, он действует на сегодняшний день, и именно им руководствуются диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы", - отметили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что бригады "скорой" оказывают помощь в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью человека.

"Существует перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости экстренной помощи. Это, например, внезапное расстройство дыхания, потеря сознания, боль в области сердца, значительное наружное кровотечение и т.п. В таких случаях необходимо вызвать скорую помощь по единому номеру 103. Бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах - в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города - в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру", - отметили в Минздраве.

Там также проинформировали, что решение о создании так называемой "службы неотложной помощи" и ее поддержке принимает местная власть.

"В тех регионах, где работает такая служба, есть отдельные номера, по которым можно вызвать медиков или воспользоваться переадресацией вызова с номера 103. Как правило, это местные номера и ни в коем случае - не номер 112. Кроме того, если речь идет о неэкстренном вызове в рабочее время медицинского учреждения первичной помощи, можно обратиться к своему семейному врачу", - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстренных случаях (состояния, не угрожающие жизни, как незначительное повышение температуры или давления без дополнительных симптомов, случаи обострения хронических болезней и т.д.), к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой ) медицинской помощи в течение 1:00.

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Минздрав, Скорая помощь, Фэйк.
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