Facebook расширит надзор за выполнением правил сети из-за выборов в Украине

Новости Украины: В Facebook объяснили, как будут предотвращать вмешательство в выборы в Украине.

С приближением президентских выборов в Украине Facebook запретит размещение рекламы из-за пределов Украины и усилит надзор за выполнением правил.

Об этом говорится в ответе пресс-службы социальной сети Facebook на запрос корреспондента Укринформа в Нью-Йорке.

"Сейчас на украинских выборах мы планируем временно расширить надзор за выполнением правил и запретить размещение предвыборной рекламы из-за рубежа", - рассказал представитель Facebook.

В компании уточнили, что имеют средства для определения, какие из рекламных сообщений и активностей происходят из-за рубежа.

"Предвыборной рекламой мы считаем ту, которая касается политиков, политических партий," мобилизации избирателей "и / или стремление удержать избирателей от участия в выборах. Политические слоганы и партийная символика также входят в перечень. Мы определяем, что рекламное сообщение приходит из-за рубежа , анализируя активность личности, рекламного профиля и Страницы ", - отметили в компании.

В Facebook не стали комментировать, насколько высокой видят угрозу вмешательства в выборы в Украине.

В то же время представитель компании объяснил, что возможность иностранного вмешательства является одним из факторов, который учитывается при планировании особой политики в отношении определенной страны, в которой приближаются выборы.

Как сообщалось, Facebook объявил о введении с 1 февраля 2019 года новой политики в отношении Украины в предвыборный период, которая предусматривает, в частности, запрет размещения рекламы из-за рубежа.