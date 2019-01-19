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Первые восемь кандидатов прекратили свое участие в конкурсе на должности в ВАКС

Первые восемь кандидатов прекратили свое участие в конкурсе на должности в ВАКС
05:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Участие в конкурсе в антикоррупционный суд прекратили восемь кандидатов.

Первые восемь кандидатов, которых Общественный совет добропорядочности признал сомнительными, прекратили участие в конкурсе на должности в Высший антикоррупционный суд.

Такой результат совместного заседания Высшей квалификационной комиссии судей и Общественного совета международных экспертов, сообщил член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко на странице в Facebook.

"Закончилось заседание Высшей квалификационной комиссии и Общественного совета международных экспертов. Два судьи Майдана (Заяц и Голубь) и те, кто помогал таким судьям избегать ответственности (Загородний и Штульман) признаны недоброчесними и вылетают из конкурса к Антикорсуду. В общем все сомнительные кандидаты (8), которые были вынесены сегодня на заседание прекратили участие в конкурсе", - написал Маселко.

Ранее Общественный совет международных экспертов инициировал рассмотрение 49 спорных кандидатур на должности судей Высшего антикоррупционного суда на специальном заседании с Высшей квалификационной комиссией судей Украины.

На заседании ВККСУ и ОСМЭ рассматривались первые восемь кандидатов, а именно: Оксана Голуб, Анатолий Квятковский, Анатолий Загородний, Игорь Штульман, Юрий Кулинич, Дмитрий Тишко, Тарас Заец и Евгений Мартынов.

Следующие заседания ВККСУ и ОСМЭ проведут 21,22,23,24 и 28 января.

Перечень заветированных ОСМЭ кандидатов опубликован на сайте ВККСУ.

Как сообщалось, в конце декабря 2018 года ВККСУ опубликовала список из 113 кандидатов в Высший антикоррупционный суд, которые успешно сдали экзамены. После этого к работе приступила Общественный совет международных экспертов, у которого есть время до 26 января для ветирования сомнительных кандидатов.

В дальнейшем должны состояться совместные заседания Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей, во время которых проведут голосование относительно того, какие кандидаты отвечают критериям добропорядочности и профессионализма.

Если 9 членов ВККС и 3 из 6 членов ОСМЭ не подтвердят соответствие кандидата, он не сможет претендовать на должность судьи.

На этом работа ОСМЭ завершится, и квалифкомиссия судей на свое усмотрение выберет победителей конкурса из остальных кандидатов.

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ВККСУ, Роман Маселко, Высший антикоррупционный суд, ОСМЭ.
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