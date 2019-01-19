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Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения

Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
08:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с великим праздником, Крещением Господним.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Украину с праздником Крещения.

"Сегодня большой праздник - Крещение Господне, Богоявление. Этот праздник очищения и обновления для каждого из нас. Поэтому мира Вам, здоровья, семейного уюта и согласия" – написал П. Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Также свои поздравления для украинцев опубликовал на своей странице в Facebook и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Поздравляю с Крещением! Крепкого здоровья и сил на добрые дела всем украинском, а нашей прекрасной стране - мира и единства" – написал Гройсман.

Напомним, 19 января празднуется великий православный праздник Крещение Господне. Важным символом этого дня считается вода. Наши предки считали, что она становится животворной и каждый, кто в ней искупается – исцелится. Накануне 19 января святят воду в храмах в память, что Спаситель Своим Крещением освятил воду. В сам же праздник Богоявления святиться вода в реках и других водоемах, где берут воду.  Считается, что освященную воду принято хранить целый год. Ее пьют во время болезни, а также во время жизненных невзгод для поддержания духа. Кроме того, 19 января у верующих принято окунаться в ледяную воду с головой. Перед погружением в прорубь нужно три раза перекреститься и окунуться со словами: "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа".

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Праздник, Петр Порошенко, Крещение Господне, Владимир Гройсман.
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