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Крещение Господне 2019: праздник Богоявление у православных христиан

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Крещение Господне 2019: праздник Богоявление у православных христиан
09:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Сегодня, 19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне, или Богоявление.

В этот день Церковь вспоминает евангельское событие - как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Слово "крещаю", "крещу" в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода - начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды - там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать - как водою великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения.  На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос - Бог Отец, голубь - Бог Дух Святой, Иисус Христос - Бог Сын.  И было засвидетельствовано, что Иисус - не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.

Лучшие пожелания с праздником Крещения 2019 на украинском языке

Трикратное погружение (каждого верующего во Христа) в таинстве Крещения изображает смерть  Христову, а исхождение из воды - приобщение тридневному Его Воскресению. Христос Спаситель "от воды (крещением) таинственно Духом соделал … многочадну Церковь, первее (прежде) безчадну".

Крещение Господне начали праздновать, еще когда были живы апостолы - упоминание об этом дне мы находим в Постановлениях и Правилах апостольских. Но поначалу Крещение и Рождество были единым праздником, и назывался он Богоявление.

Начиная с конца IV века (в разных местностях по-разному) Крещение Господне стало отдельным праздником. Но и сейчас мы можем наблюдать отголоски единства Рождества и Крещения - в богослужении. Например, у обоих праздников есть Навечерие - Сочельник, со строгим постом и особыми традициями.

Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник

Воду на Богоявление освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник - Чином Великого освящения воды, который еще называют "Великой агиасмой". И второй раз - в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Первая традиция восходит, скорее всего, к древнехристианской практике крещения оглашенных после утренней службы Богоявления. А вторая - связана с обычаем христиан Иерусалимской церкви шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.

По традиции, Крещенскую воду хранят год - до следующего праздника Крещения. Пьют ее натощак, благоговейно и с молитвой.

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Праздник, История, Сочельник, Крещение, Крещение Господне, Обряды, 19 января, Крещение Господне 2019, Православное Христианство.
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