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От Киева до Одессы: яркие фото украинцев, праздновавшие Крещение прошлые года
Православные христиане и греко-католики сегодня, 19 января, отмечают праздник Крещения Господнего или, как его еще называют, Иордана. Это третий и заключительный большой праздник рождественско-новогоднего цикла. Его традицией является не только освящение воды в церкви, но и обмывание тела в водоемах. Верующие люди полагают, что вода в этот день обретает целебные свойства и окунувшись в нее, можно уберечь себя от недуг на весь последующий год. Так ли это на самом деле? Конечно, очень спорный вопрос, но традиция по сей день жива. В частности, сегодня праздничные богослужения и освящение воды проходят по всей территории страны в более чем 11,8 тыс. храмах и на 1,3 тыс. водоемах. В общей сложности ожидается, что в Крещенских мероприятиях примут участие более 2,7 млн человек. Ну а пока мы можем понаблюдать, как праздновали Крещение Господне в разных городах страны в 2018 году.
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