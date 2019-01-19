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Суббота, 19.01.2019
В Украине вступил в силу закон о борьбе с буллингом в школах
В Украине вступил в силу закон о борьбе с буллингом в школах
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В Украине вступил в силу закон о борьбе с буллингом в школах

В Украине вступил в силу закон о борьбе с буллингом в школах
13:34 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине с 19 января 2019 года вступил в силу закон о противодействии буллинга, теперь за моральное или физическое насилие и агрессию будут штрафовать.

С сегодняшнего дня, 19 января, в Украине вступил в силу Закон о противодействии буллингу № 2657-VIII, в частности, за моральное или физическое насилие, агрессию, в любой форме будут наказывать штрафами. Соответствующий закон № 2657-VIII обнародовали в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины» 18 января 2019 года.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о противодействии буллингу среди подростков. "За" соответствующий законопроект №8584 проголосовали 228 народных депутатов.

Документ вводит в украинское законодательство понятие "буллинг", как "моральное или физическое насилие, агрессия, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющие признаки сознательного жестокого обращения".

Законопроект предусматривает систему штрафов за травлю, в частности, если лицо подвергло другое лицо буллингу впервые, то оно обязано будет уплатить от двадцати (340 грн) до пятидесяти (850 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Если эти действия совершил несовершеннолетний от 14 до 16 лет, штраф должны будут уплатить родители.

За повторную травлю виновник должен будет уплатить от ста (1700 грн) до двухсот (3400 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Сокрытие случаев буллинга педагогами влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти (850 грн) до ста (1700 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Буллинг в школах: в МОН дали советы родителям и детям

Руководителей школ обяжут утверждать планы мероприятий по противодействию буллингу, а классных руководителей и профильных учителей проводить учебные беседы с подростками для профилактики возникновения буллинга.

С буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались около 67% детей. В то же время, почти четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга, а около 40% из тех детей, которые столкнулись со случаями буллинга, никогда не рассказывают об этом своим родителям. При этом 44% из тех, кто наблюдал, как издеваются над их сверстниками, не реагировали на такие факты из-за боязни подвергнуться аналогичному издевательству.

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Все по теме:

Штраф, Закон, Агрессия, Физическое насилие, Буллинг в школе, Моральное насилие.
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