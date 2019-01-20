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Одесского активиста Михайлика выписали из клиники

Одесского активиста Михайлика выписали из клиники
07:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Мюнхенский институт уголовных экспертиз, по словам Михайлика, готов провести экспертизу пули сразу же после ее извлечения.

Одесского активиста Олега Михайлика выписали из больницы в немецком Мюнхене, где ему провели операцию после покушения.

Об этом он сообщил в Facebook 19 января.

"Сегодня меня наконец выписали из клиники в Мюнхене после извлечения пули наемного убийцы вместе с частью моих легких. Мне еще предстоит задержаться в Германии. Как минимум до тех пор, пока врачи не снимут операционные швы", – написал он.

Активист сообщил, что планирует провести ряд встреч в Германии, если позволит состояние здоровья.

"Встречи очень важны для меня, для нас с вами. Хочу [рассказать] западным партнерам и журналистам, что действительно сейчас происходит в Одессе и в Украине. Я настроен решительно и уверен, что Украина заслуживает большего, чем имеет сейчас, после двух революций, стольких жертв на Майдане и в зоне боевых действий", – написал он.

Михайлика прооперировали в Мюнхене 11 января. Покушение на убийство общественного деятеля Олега Михайлика было совершено в сентябре 2018 года в Одессе возле его дома. До сих пор продолжается досудебное расследование уголовного дела. Одного из трех подозреваемых полиция освободила из-под стражи.

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Германия, Одесса, Покушение, Активист, Олег Михайлик.
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