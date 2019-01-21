Именины (День Ангела) Владимира: значение имени и поздравления

Имя Владимир – это славянское имя. Оно состоит из двух частей: "влад" (владеть) и "мир", поэтому имя трактуют как "владеющий миром". Иногда переводят также и как "знатный властитель". Изначально имя Владимир (Володимер) было языческим именем. Но после Крещения Руси имя крестителя – князя Владимира Святого – было канонизировано, но распространённость это имя получило лишь со второй половины XIX века. В России равноапостольный князь Владимир считается небесным покровителем внутренних войск МВД, а в католических странах – заступником многодетных семейств и раскаявшихся убийц.
У имени Владимир есть парное женское имя – Владимира (Владмира). Оно очень редкое, употребляется лишь в Польше, Чехии, Болгарии, Сербии и на Украине. В Грузии встречается имя Велоди, которое является формой краткого обращения Володя, но употребляется как полноценное полное имя. Имя Ладо является грузинской формой от полного имени Владимир. Имени Владимир в католических святцах соответствует имя Вальдемар. Для имени Владимир будут указаны православные именины, а католические именины можно посмотреть у имени Вальдемар (Вольдемар).
Поздравления
С Днем Владимира! Сегодня праздник твой!
Ты владей не только миром, но вселенной
И удачей, и везеньем, и судьбой,
Жизнь твоя пусть будет необыкновенной!
Пусть побед горят в ней мощные огни,
Ярче звезд сияют славные успехи,
Превращаются обыденные дни
В торжества, этапы, праздники и вехи!
Сегодня именины у Владимира,
Обладателям этого имени,
Пожелаю вечной радости,
Спокойной, легкой старости.
Пожелаю фарта и везенья,
Счастья долгового мгновенья,
Здоровья и богатства,
Любящего братства.
Мы День Владимира отметим
И в храме свечку мы зажжём,
Ведь праздник этот очень светел,
Помолимся пред алтарём.
Для христиан он много сделал,
Он много храмов воздвигал,
И труд для нас его бесценен,
Он православие продвигал.
И Русь он спас от Византии,
Защитником для всех он был
И духом был он очень сильный,
И этим славу заслужил!
Владимир, с праздником тебя.
Мира, и счастья, и добра
Желаю я, в достатке жить,
Проблем не знать и не тужить.
Желаю крепкого здоровья,
Желаю сбыться всем мечтам,
Забыть обиды и плохое.
Пусть мир ложится весь к ногам.
Желаю в жизни не сдаваться,
Надежду с верой не терять,
С родными в жизни не расстаться,
Проблем себе не создавать!
Славный, умный ты мужчина,
И сегодня есть причина
Пожелать тебе, Владимир,
Быть таким же милым, сильным!
Пусть фортуна не покинет,
И успех всегда сулит,
Пусть удача ярко светит,
Счастье в сердце пусть царит.
Пожелаем мы здоровья,
И конечно, много сил,
Будь любимым и люби,
Исполняй свои мечты!