Именины (День Ангела) Владимира: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя очень популярно у славян, частично благодаря образу Великого князя Киевского Владимира Красное Солнышко.

Имя Владимир – это славянское имя. Оно состоит из двух частей: "влад" (владеть) и "мир", поэтому имя трактуют как "владеющий миром". Иногда переводят также и как "знатный властитель". Изначально имя Владимир (Володимер) было языческим именем. Но после Крещения Руси имя крестителя – князя Владимира Святого – было канонизировано, но распространённость это имя получило лишь со второй половины XIX века. В России равноапостольный князь Владимир считается небесным покровителем внутренних войск МВД, а в католических странах – заступником многодетных семейств и раскаявшихся убийц.

У имени Владимир есть парное женское имя – Владимира (Владмира). Оно очень редкое, употребляется лишь в Польше, Чехии, Болгарии, Сербии и на Украине. В Грузии встречается имя Велоди, которое является формой краткого обращения Володя, но употребляется как полноценное полное имя. Имя Ладо является грузинской формой от полного имени Владимир. Имени Владимир в католических святцах соответствует имя Вальдемар. Для имени Владимир будут указаны православные именины, а католические именины можно посмотреть у имени Вальдемар (Вольдемар).

Поздравления

С Днем Владимира! Сегодня праздник твой!

Ты владей не только миром, но вселенной

И удачей, и везеньем, и судьбой,

Жизнь твоя пусть будет необыкновенной!

Пусть побед горят в ней мощные огни,

Ярче звезд сияют славные успехи,

Превращаются обыденные дни

В торжества, этапы, праздники и вехи!

Сегодня именины у Владимира,

Обладателям этого имени,

Пожелаю вечной радости,

Спокойной, легкой старости.

Пожелаю фарта и везенья,

Счастья долгового мгновенья,

Здоровья и богатства,

Любящего братства.

Мы День Владимира отметим

И в храме свечку мы зажжём,

Ведь праздник этот очень светел,

Помолимся пред алтарём.

Для христиан он много сделал,

Он много храмов воздвигал,

И труд для нас его бесценен,

Он православие продвигал.

И Русь он спас от Византии,

Защитником для всех он был

И духом был он очень сильный,

И этим славу заслужил!

Владимир, с праздником тебя.

Мира, и счастья, и добра

Желаю я, в достатке жить,

Проблем не знать и не тужить.

Желаю крепкого здоровья,

Желаю сбыться всем мечтам,

Забыть обиды и плохое.

Пусть мир ложится весь к ногам.

Желаю в жизни не сдаваться,

Надежду с верой не терять,

С родными в жизни не расстаться,

Проблем себе не создавать!

Славный, умный ты мужчина,

И сегодня есть причина

Пожелать тебе, Владимир,

Быть таким же милым, сильным!

Пусть фортуна не покинет,

И успех всегда сулит,

Пусть удача ярко светит,

Счастье в сердце пусть царит.

Пожелаем мы здоровья,

И конечно, много сил,

Будь любимым и люби,

Исполняй свои мечты!