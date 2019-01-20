Крещение 2019: как украинцы ныряли в проруби

Новости Украины: В Киеве около 12 тысяч человек приняли участие в массовых купаниях на Крещение, нарушений не зафиксировано.

Христиане восточного обряда в субботу, 19 января, отпраздновали Крещение Господне или Богоявление - завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла.

В Гидропарке Киева окунались в реку Днепр и в Венецианский пролив возле часовни в честь Крещения Господня. После освящения воды и проведения служения возле часовни в честь Крещения Господня выступили фольклорные коллективы.

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на Крещение искупался в реке Днепр в столичном парке "Наталка". Вместе с ним нырнули более 30 мэров украинских городов, а также главы столичных районов, заместители председателя КГГА, народные депутаты. Купались в "Наталке" и немало жителей Оболонского района.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний освятил воду в Иорданском озере на Оболони, где собралось несколько сотен киевлян.

"Мы с большой радостью свершаем здесь памятное событие", - сказал митрополит Епифаний во время освящения воды.

Также предстоятель освятил новую часовню ПЦУ неподалеку от проспекта Степана Бандеры.

По данным полиции Киева, почти 12 тысяч человек приняли участие в массовых купаниях в праздник Крещение.

"Почти 12 тысяч верующих приняли участие в массовых купаниях. Их безопасность и сохранение имущества обеспечивали более 500 сотрудников территориальных органов полиции. Помогали в этом члены общественного формирования", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, на Киевщине во время праздников функционировало более 130 благоустроенных мест для купания. Нарушений публичного порядка и безопасности во время празднования Крещения на территории Киевской области не зафиксировано, отметили в полиции.

Купания в честь православного праздника Крещения Господня прошли сегодня ночью на пляже "Золотой берег", что на 16-й Фонтана. Сотни одесситов окунались в освященную морскую воду, чтобы таким образом очиститься от грехов.

Напомним, 19 января ежегодно украинцы отмечают великий праздник - Крещение Господне. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие - как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Слово "крещаю", "крещу" в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода - начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды - там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать - как водою великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое.