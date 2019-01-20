Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
Порошенко едет с официальным визитом в Израиль: что запланировано
Порошенко едет с официальным визитом в Израиль: что запланировано
Полторак: В этот день 4 года назад погибли 50 украинских военных
Полторак: В этот день 4 года назад погибли 50 украинских военных
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
Ученые обнаружили удивительную находку
Ученые обнаружили удивительную находку

Порошенко: Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы

Порошенко: Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы
14:55 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко заявил, что защитники Донецкого аэропорта заложили основу для победы Украины в войне с российским агрессором.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что "киборги", славные защитники Донецкого аэропорта, заложили основу для победы Украины в войне с российским агрессором. Об этом глава государства заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 4-й годовщине памяти погибших защитников ДАП, сообщает президентская пресс-служба.

"Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы. И она придет", - сказал президент Украины.

Также он отметил, что во многих странах мира есть легенды о группе храбрых воинов, которые ценой собственной жизни остановили врага и вдохновили на борьбу современников. Украина же имеет реальный пример такого мужества.

"Нам с вами выпала честь жить в одно время с невероятными героями, которые уже стали легендой. Но они - герои. Не миф, а чистая правда. Ожесточенное противостояние украинских воинов с российскими агрессорами в Донецком аэропорту завершилось в конце января. Не выдержали стены. А вот украинские воины выстояли, не сломались, а не согнулись и получили бессмертную славу. И поэтому - победили", - заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что в слово "киборги" украинцы заложили свою гордость и восхищение стойкостью своих воинов. также их единство и решимость в отпоре российскому агрессору – невидано.

"Боль и благодарность побуждают нас помнить обо всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины... За освобождение украинской земли", - сказал Порошенко, напомнив, что об этих людях уже сложены легенды, написаны книги, сняты фильмы.

"Низкий поклон вам, отцы и матери, жены и мужья, братья и сестры, дочери и сыновья "киборгов" - ребят из плоти и крови, которые оказались крепче бетона и железа. Не подобрать слов, которыми можно было бы омыть ваши слезы. Но знайте - вашей семьёй сейчас стала вся Украина, весь наш народ, в священную летопись которого ваши сыновья вошли навеки", - заявил президент Украины присутствующим в Зале памяти родных и близких украинских героев.

Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка

Напоминаем, что оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. Украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли российско-оккупационным войскам и пророссийским боевикам, после чего их назвали "киборгами".

Во время защиты Донецкого аэропорта, погибло более 200 бойцов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецк, Украина, РФ, Российская Федерация, Петр Порошенко, Президент Украины, Донецкий аэропорт, Киборги, Президент Украины Петр Порошенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 января 2019: все знаки Зодиака
02 "Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
03 Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
04 Пакьяо решением судей победил Бронера
05 Бокс. Маркус Браун победил Баду Джека в кровавом бою
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Епифаний рассказал, что запланировала ПЦУ после его интронизации
Епифаний рассказал подробности его интронизации
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
Порошенко: Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы
Порошенко: Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 20 января
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 20 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь