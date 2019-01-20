Порошенко: Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы

Новости Украины: Порошенко заявил, что защитники Донецкого аэропорта заложили основу для победы Украины в войне с российским агрессором.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что "киборги", славные защитники Донецкого аэропорта, заложили основу для победы Украины в войне с российским агрессором. Об этом глава государства заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 4-й годовщине памяти погибших защитников ДАП, сообщает президентская пресс-служба.

"Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы. И она придет", - сказал президент Украины.

Также он отметил, что во многих странах мира есть легенды о группе храбрых воинов, которые ценой собственной жизни остановили врага и вдохновили на борьбу современников. Украина же имеет реальный пример такого мужества.

"Нам с вами выпала честь жить в одно время с невероятными героями, которые уже стали легендой. Но они - герои. Не миф, а чистая правда. Ожесточенное противостояние украинских воинов с российскими агрессорами в Донецком аэропорту завершилось в конце января. Не выдержали стены. А вот украинские воины выстояли, не сломались, а не согнулись и получили бессмертную славу. И поэтому - победили", - заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что в слово "киборги" украинцы заложили свою гордость и восхищение стойкостью своих воинов. также их единство и решимость в отпоре российскому агрессору – невидано.

"Боль и благодарность побуждают нас помнить обо всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины... За освобождение украинской земли", - сказал Порошенко, напомнив, что об этих людях уже сложены легенды, написаны книги, сняты фильмы.

"Низкий поклон вам, отцы и матери, жены и мужья, братья и сестры, дочери и сыновья "киборгов" - ребят из плоти и крови, которые оказались крепче бетона и железа. Не подобрать слов, которыми можно было бы омыть ваши слезы. Но знайте - вашей семьёй сейчас стала вся Украина, весь наш народ, в священную летопись которого ваши сыновья вошли навеки", - заявил президент Украины присутствующим в Зале памяти родных и близких украинских героев.

Напоминаем, что оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. Украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли российско-оккупационным войскам и пророссийским боевикам, после чего их назвали "киборгами".

Во время защиты Донецкого аэропорта, погибло более 200 бойцов.