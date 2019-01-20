Супрун рассказала, почему стоит ответственно подходить к покупке черной икры

Новости Украины: Супрун напомнила, что осетровые рыбы сейчас находятся в крайне уязвимом положении.

В Украине и мире распространено мнение об исключительной пользе черной икры для здоровья. Однако не стоит забывать, что осетровые рыбы сейчас находятся на грани вымирания.

Об этом написала в Facebook в. а. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Что касается черной икры, то необходимо помнить важную вещь - это продукт, получаемый из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани вымирания. По просьбе WWF в Украине (Всемирный фонд природы) рассказываем об этом более подробно", - говорится в дописке .

Отмечается, что вылов осетровых запрещен во всех странах Причерноморья. В Украине также все виды осетровых - стерлядь, белуга, русский осетр и другие - занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом для их икры.

Большинство полезных свойств черной икры обусловлены содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот и ненасыщенных жирных кислот. Но существуют продукты, которые не уступают своими полезными свойствами черной икре, но совсем не ставят под угрозу исчезновение целого вида рыб.

Например, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра лобаня и минтая имеют похожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже преобладает.

Также красная икра ничем не уступает черной и по содержанию витаминов. Мясо некоторых рыб (например, тунца), а также печень животного происхождения содержат гораздо больше витамина А. Что касается витамина Е, то его можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле.

Содержание белков является значительным и в других рыбных продуктах - мясе и печени, даже в консервированном виде.

Поэтому не обязательно употреблять именно черную икру. Питательные витамины, микроэлементы и жиры, которые она содержит, можно найти и в других продуктах.

"Если вы не можете отказаться от этого продукта, то выбирать стоит икру проверенных производителей, с соответствующей маркировкой на упаковке. Ведь есть места для разведения осетровых, где их выращивают специально. Помните, что покупая непроверенную икру или мясо осетровых, вы делаете свой вклад в их уничтожение", - подчеркивается в дописке.