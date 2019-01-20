Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Украина абсолютно реально может быть независимой от каких-либо поставок газа
Украина абсолютно реально может быть независимой от каких-либо поставок газа
Переименование Македонии: Протестующие в Греции требуют референдума
Протестующие в Греции требуют референдума
Матч сборной Украины во Львове может не состояться
Матч сборной Украины во Львове может не состояться
Ученые обнаружили удивительную находку
Ученые обнаружили удивительную находку

Супрун рассказала, почему стоит ответственно подходить к покупке черной икры

Супрун рассказала, почему стоит ответственно подходить к покупке черной икры
23:29 Вс, 20 Январь 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Супрун напомнила, что осетровые рыбы сейчас находятся в крайне уязвимом положении.

В Украине и мире распространено мнение об исключительной пользе черной икры для здоровья. Однако не стоит забывать, что осетровые рыбы сейчас находятся на грани вымирания.

Об этом написала в Facebook в. а. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Что касается черной икры, то необходимо помнить важную вещь - это продукт, получаемый из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани вымирания. По просьбе WWF в Украине (Всемирный фонд природы) рассказываем об этом более подробно", - говорится в дописке .

Отмечается, что вылов осетровых запрещен во всех странах Причерноморья. В Украине также все виды осетровых - стерлядь, белуга, русский осетр и другие - занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом для их икры.

Большинство полезных свойств черной икры обусловлены содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот и ненасыщенных жирных кислот. Но существуют продукты, которые не уступают своими полезными свойствами черной икре, но совсем не ставят под угрозу исчезновение целого вида рыб.

Например, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра лобаня и минтая имеют похожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже преобладает.

Также красная икра ничем не уступает черной и по содержанию витаминов. Мясо некоторых рыб (например, тунца), а также печень животного происхождения содержат гораздо больше витамина А. Что касается витамина Е, то его можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле.

Содержание белков является значительным и в других рыбных продуктах - мясе и печени, даже в консервированном виде.

Поэтому не обязательно употреблять именно черную икру. Питательные витамины, микроэлементы и жиры, которые она содержит, можно найти и в других продуктах. 

"Если вы не можете отказаться от этого продукта, то выбирать стоит икру проверенных производителей, с соответствующей маркировкой на упаковке. Ведь есть места для разведения осетровых, где их выращивают специально. Помните, что покупая непроверенную икру или мясо осетровых, вы делаете свой вклад в их уничтожение", - подчеркивается в дописке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Красная книга, Черная икра, Ульяна Супрун, Осетровые рыбы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 января 2019: все знаки Зодиака
02 Лунное затмение 21 января 2019: на что обращают внимание астрологи
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 20 января
04 "Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
05 Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Онуфрий призвал хранить верность УПЦ МП
Онуфрий призвал хранить верность УПЦ МП
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
Оккупанты в Крыму обсуждают способы давления на адвокатов украинских моряков
Оккупанты в Крыму обсуждают способы давления на адвокатов украинских моряков
Продукты, от которых нельзя отказываться
Продукты, от которых нельзя отказываться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь