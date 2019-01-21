Филарет озвучил правильное название ПЦУ

Новости Украины: Филарет (Денисенко) рассказал, как правильно нужно называть новую поместную церковь в Украине.

Патриарх Филарет сообщил, что в Украине распространяют неверное название новой поместной церкви.

Об этом он заявил в интервью ТСН. Тиждень.

"Сейчас распространяют неверное название "ПЦУ" − Православная церковь Украины. Правильно − Украинская православная церковь. Мы же не говорим Православная церковь России или Православная церковь Болгарии. Это необходимо исправить", − подчеркнул патриарх.

При этом на замечание о том, что название церкви официальное, он указал на неправильный перевод.

"Это не официально – это перевод, и перевод неправильный. Надо говорить правильно – Украинская православная церковь", − указал Филарет.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.