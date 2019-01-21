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Погода на неделю: морозы будут усиливаться

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Погода на неделю: морозы будут усиливаться
09:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В начале недели в Украине будет относительно холодно, в понедельник ожидаются снегопады, но ко вторнику прекратятся.

В ближайшие сутки, 21 января, погоду над Украиной будет определять относительно холодная и снежная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

На большей части территории страны в понедельник ожидается снег, на юге и в Приазовье - с дождем, ночью местами в южных и центральных, днем в восточных областях значительные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед; лишь во Львовской, Волынской, Ровенской, а днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях - без существенных осадков. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, днем 1-6° мороза; на Закарпатье и в южной части ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 4-9° тепла. В Киеве - ночью снег, днем без существенных осадков; температура воздуха ночью 6-8°, днем 2-4° мороза.

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Прогноз погоды на 21 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 21 января:

  • Ужгород – снег, ночью -1...-3, днем -1...+1
  • Львов – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Ивано-Франковск – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Тернополь – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Черновцы – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Хмельницкий – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Луцк – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Ровно – пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Житомир – пасмурно, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Винница –  пасмурно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Одесса –  снег и дождь, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Николаев – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Херсон – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Симферополь –  дождь, ночью -1...+1, днем  +6...+8
  • Кропивницкий –  снег, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Черкассы – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Чернигов – пасмурно, ночью -7...-9, днем -2...-4
  • Сумы – пасмурно, ночью -7...-9, днем -3...-5
  • Полтава – пасмурно, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Днепр – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Запорожье –снег и дождь, ночью -1...-3, днем +1.+2
  • Донецк –  снег и дождь, ночью -6...-8, днем 0...-2
  • Луганск –  снег и дождь, ночью -8...-10, днем 0...-2
  • Харьков – снег и дождь, ночью -7...-9, днем -3...-5
  • Киев – пасмурно, ночью -6...-8, днем -2...-4

Во вторник, 22 января, по всей Украине без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14° мороза, на Левобережье до 19°, днем 4-9° мороза; в западных и южных областях ночью 5-10°, днём 0-5° мороза. В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.

Прогноз погоды на 22 января, Фото: meteo.gov.ua

23 января - облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью в Одесской области, днем в южных и центральных областях умеренный снег, на юге - с дождем. Только в западных областях без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15 °, на Левобережье - до 18 °, днем 4-9 ° мороза; в западных и южных областях ночью 5-10 ° мороза, днем 0-5 ° мороза. В Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 23 января, Фото: meteo.gov.ua

На 24-25 января Укргидрометцентр прогнозирует временами снег, кроме северной части, местами с дождем.

Температуре 24 января ночью 4-10 ° мороза, в северных и восточных областях до 14 ° мороза, днем 1-7 ° мороза, 25 января повышение температуры на 3-6 °; в южных областях ночью 0-6 ° мороза, днем от 1 ° мороза до 5 ° тепла. В Киеве температура ночью 24 января 8-13 °, 25 января 4-9 ° мороза; днем 2-7 ° мороза.

Прогноз погоды на 24 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.  Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.

В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

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Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холода держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.

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Погода, Снег, Синоптики, Морозы, Погода на неделю, Прогноз погоды на неделю.
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