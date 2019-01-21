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День Ангела Виктора: значение имени и поздравления

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День Ангела Виктора: значение имени и поздравления
09:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Виктор - борец за справедливость. Узнав о неблаговидном поступке родных или близких, будет долго взывать к их совести и благоразумию.

Имя Виктор в переводе с латинского языка означает "победитель". От слова "victor" произошло несколько римских когноменов (например, Victorinus, Victorianus). От них также были образованы родственные имена. Это женские имена Виктория и Викторина, а также мужское имя Викторин. Многие из них впоследствии вошли в православные и католические святцы.

Уменьшительно-ласкательные обращения Вита и Тора также являются самостоятельными именами.

Виктор незлопамятен и очень огорчается, если узнает об обмане. Он долго еще будет взывать к совести и благоразумию обидчика. А вот за своих родных и близких он будет стоять горой, предпочтя их интересы своим.

Виктор любит работу, связанную с чем-то конкретным и осязаемым. Быть продавцом – это не его выбор. А вот производить мебель, одежду, машины, строить дороги, дома, выращивать овощи и фрукты – это про него. Виктор не стремится быть руководителем, вряд ли первым предложит что-то новое, но всегда поддержит того, кто хочет внедрить инновацию в производство.

У Виктора сильно развито чувство долга, он хороший, но требовательный, строгий отец. Дома он незаменимый помощник, всегда поможет своей супруге, не забудет о тёще и тесте.

Поздравления

Виктор — значит победитель.

Слабых всех он покровитель.

И поможет, и поддержит,

И вселит в людей надежду.

 

Будь здоровым, как скала,

Чтоб любовь в жизни была.

И во всех делах успеха,

Много радостного смеха!

Именины (День Ангела) Владимира: значение имени и поздравления

Виктор, тебя поздравляю,

Твой праздник сегодня настал.

Удачи тебе я желаю,

Хочу, чтоб успешным ты стал.

 

Пусть будет успешной работа,

Пусть будет порядок в быту,

Однажды пусть встретиться кто-то

И жизнь осчастливит твою.

 

Я радости много желаю,

Пусть будет удача с тобой.

Шагай ты по жизни, не зная

Преград никаких пред собой.

Виктор — славный победитель.

В жизни ты отнюдь не зритель —

Повелитель в жизни ты.

Пусть сбываются мечты!

 

Пусть тебе легко живется,

Пусть душа твоя смеется.

Ты люби и будь любимым,

Будь судьбой своей хранимым!

 

Счастлив будь всегда, во всём.

Ждет тебя родимый дом.

Мы под славный коньячок

Дарим щедрый поздравок!

День Рождения: поздравления в прозе, стихах и открытки на 21 января

Известно всем что имя Виктор значит,

Он – победитель, так пускай в день именин

Твой верный ангел принесет тебе удачу,

Чтобы Отцом Небесным был храним.

Пусть на работе будет все стабильно,

И пусть беда не постучится к тебе в дом,

Желаю быть здоровым, бодрым, сильным,

Пускай глаза всегда сверкают огоньком.

С днем именин, с днем ангела тебя,

С чудесным праздником хочу поздравить, Виктор,

Пускай победы тебе разум не затмят,

Пусть бережет тебя небесный покровитель.

Пускай проблемы растворятся, как туман,

Пускай, как снег, растают все заботы,

Пусть дни счастливые идут, как караван,

Порядок полный будет в доме и в работе.

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