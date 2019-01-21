Убийство Гандзюк: СБУ объявила в розыск подозреваемого

Новости Украины: Служба безопасности Украины объявила в розыск вероятного подозреваемого в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Служба безопасности Украины объявила в розыск вероятного подозреваемого в организации убийства советницы мэра Херсона и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

Информацию о подозреваемом, а также его фото опубликовали на сайте Министерства внутренних дел Украины в списке разыскиваемых лиц.

Им оказался криминальный авторитет Алексей Левин (Москаленко). Ему предъявлено подозрение по статьям организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц. На сегодняшний момент уже получено разрешение суда на задержание разыскиваемого.

Сообщается, что сотрудники полиции упустили его из поля зрения с 19 августа 2018 года.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле подъезда ее дома, в результате чего она получила химический ожог более 30% тела. Ее пытались спасти в Киевском ожоговом центре, но 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), впоследствии преступление переквалифицировано на умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего (ч. 2 ст. 121). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.