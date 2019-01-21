Пасха 2019: когда празднуем и сколько отдыхаем

Новости Украины: В 2019 году православные христиане будут праздновать Пасху 28 апреля.

Пасха, или Воскресение Христово - величайший христианский праздник. Когда отмечается православная и католическая Пасха в 2019 году? И сколько будет выходных у украинцев?

Пасха и Великий пост в 2019 году: какого числа

Пасха, как известно, праздник переходящий, то есть не имеющий фиксированной даты в календаре. Соответственно, и все остальные праздники, и события, зависящие от Светлого Воскресенья, каждый год будут отмечаться в разные дни. Какого числа начнется Великий пост в 2019 году?

В 2019 году Великий пост начнется 11 марта. До этого с 4 по 10 марта нас ждет масленичная неделя. Вопреки светскому пониманию Масленицы, шумные гулянья в эти дни не предполагаются. Время подготовки к Великому посту должно соответствовать настроению этого периода церковного года. Великий пост откроет четыредесятница – первые 40 дней поста. Испечь блины на Масленицу, конечно, можно, но вот суеверия (сжигание чучела зимы) – не для православных верующих. Перед самой Пасхой, Праздником Праздников мы будем вспоминать и страдания Христа в Страстную седмицу. Страстная седмица – это последняя неделя перед Пасхой. Она длится со 22 по 27 апреля в 2019 году. 27 апреля Великий пост завершится, 28 апреля мы встретим Пасху.

В 2019 году католики отметят Пасху 21 апреля, то есть разница между датами составит неделю, но бывает и так, что она достигает полутора месяцев. Практически всегда вначале празднуется католическая Пасха, а уже после - православная.

Отметим, что в разные годы Воскресение Христово празднуют в диапазоне с 4 апреля по 8 мая. На Пасху принято печь пасхальные куличи, красить яйца, ходить друг к другу в гости и вместо приветствия говорить "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!".

Пасха 2019: сколько будем отдыхать

Согласно распоряжению Кабмина о переносе рабочих дней в 2019 году, украинцы на Пасху и День труда будут отдыхать пять дней подряд – с 27 апреля по 1 мая. Пасха в этом году приходится на воскресенье, 28 апреля. Поэтому у украинцев будут выходные 27 (суббота), 28 (воскресенье), 29 (понедельник), 30 (вторник). Правда, 30 апреля придется отработать в субботу, 11 мая. Кроме того, 1 мая в Украине отмечается День труда, поэтому этот день также будет выходным.

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

Как сообщалось, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.