Скачать
Понедельник, 21.01.2019
&quot;Мелочная месть&quot;: Арьев отреагировал на лишение Украины мест в комитетах ПАСЕ
Украину лишили мест в двух комитетах ПАСЕ
Несовершеннолетние смогут избежать уголовного наказания: новый проект в Украине
Несовершеннолетние смогут избежать уголовного наказания
Джокович пробился в 1/4 финала Australian Open
Джокович пробился в 1/4 финала Australian Open
Лунное затмение 21 января 2019: пользователи сети спешат поделиться увиденным
Лунное затмение 21 января 2019: пользователи сети спешат поделиться увиденным

Несовершеннолетние смогут избежать уголовного наказания: новый проект в Украине

Несовершеннолетние смогут избежать уголовного наказания: новый проект в Украине
16:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: В Украине не будут привлекать несовершеннолетних к уголовной ответственности при ряде условий.

Генеральная прокуратура и Министерство юстиции Украины внедряют пилотный проект, предусматривающий возможность непривлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших нетяжкое преступление.

Как рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе подписания в Киеве соответствующего совместного приказа, по этой программе прокурор должен проинформировать несовершеннолетнего о наличие другого варианта, чем обычное уголовное преследование в суде посредством составления соглашения.

При этом, по словам Ю.Луценко, несовершеннолетний должен признать свою вину, также должно быть согласие потерпевшего на участие в этой программе.

Он пояснил, что результаты такой пилотной программы будут учитываться судом при определении наличия оснований для освобождения от уголовной ответственности.

Алиментщиков-должников начнут трудоустраивать

В качестве конкретного примера генпрокурор рассказал о деле о мелкой краже – 16-летний подросток украл кошелек с 500 грн у покупателя в магазине. "Если идти по полной процедуре через судебное рассмотрение, то этот несовершеннолетний, который впервые совершил правонарушение, может получить до 3 лет заключения. А если идти по программе, которую мы хотим реализовать с Министерством юстиции и представительством ЮНИСЕФ в Украине, то при согласии потерпевшего, при согласии правонарушителя, уголовное правонарушение, как совершенное впервые, при раскаянии и при примирении сторон, будет закрыто", - рассказал Ю.Луценко.

При этом он добавил, что в этом случае речь идет также от необходимости возмещения подросткам ущерба потерпевшему. После этого специалисты должны будут провести работу с несовершеннолетним правонарушителем для коррекции его поведения в дальнейшем.

Такой алгоритм, по его словам, действует во многих странах и больше направлен не на карательную функцию, а профилактические, превентивные меры.

В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко подчеркнул, что данная программа в первую очередь направлена на то, чтобы несовершеннолетний, преступивший закон, имел возможность возвращения к нормальной жизни. "Чтобы этот ребенок меньше общался с правоохранителями и следователями, а больше общался с адвокатами и психологами, не стал частью уголовного мира, совершив преступления более тяжкие, чем кража кошелька", - добавил министр.

Срок реализации этой пилотной программы составляет 6 месяцев. Впоследствии он может быть закреплен на законодательном уровне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Юрий Луценко, Генпрокуратура, Несовершеннолетние, Минюст, Уголовная ответственность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)
02 Гороскоп на сегодня, 21 января 2019: все знаки Зодиака
03 Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
04 Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение
05 Погода на неделю: морозы будут усиливаться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.01 - 20.01)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Чего ожидать в феврале: синоптики рассказали о погоде в последний месяц зимы
Синоптики рассказали о погоде в феврале
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь