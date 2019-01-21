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Понедельник, 21.01.2019
День объятий: милые и трогательные объятия от братьев наших меньших (Фото)
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День объятий: милые и трогательные объятия от братьев наших меньших (Фото)

21 января отмечается День объятий. Это один из самых нежных и теплых праздников. Обниматься очень приятно и полезно. Обнимашки любят все - и маленькие, и большие, и домашние, и дикие. Посмотрите на эти милые фото всевозможных обнимашек.
Фото: pixabay.com
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