День объятий: милые и трогательные объятия от братьев наших меньших (Фото)

21 января отмечается День объятий. Это один из самых нежных и теплых праздников. Обниматься очень приятно и полезно. Обнимашки любят все - и маленькие, и большие, и домашние, и дикие. Посмотрите на эти милые фото всевозможных обнимашек.