Организована специальная группа по обеспечению порядка на выборах

Новости Украины: В Нацполиции создана рабочая группа по обеспечению правопорядка во время выборов.

В центральном аппарате Национальной полиции Украины создана рабочая группа, которая будет оперативно реагировать на правонарушения, связанные с избирательным процессом.

Как сообщает в понедельник Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук, рабочая группа создана приказом главы Нацполиции, в нее вошли представители блока превенции, патрульной полиции и оперативных служб.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич во время оперативного видеоселекторного совещания с участием руководителей областных подразделений превентивной деятельности рассказал, что рабочая группа создана с целью обеспечения правопорядка и безопасности во время выборов.

Соответствующие группы будут созданы и в областных управлениях полиции.

"Мы понимаем, что этот год достаточно насыщен, в частности, параллельно с ежедневной полицейской деятельностью мы должны осуществлять обеспечение безопасности на всех этапах избирательного процесса. На все правонарушения мы должны немедленно реагировать в рамках закона", - отметил А.Фацевич.

Он также добавил, что ситуационный центр Нацполиции осуществляет обобщение всей информации, которая круглосуточно поступает от областных подразделений полиции.