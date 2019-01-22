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Луценко: Я глубоко убежден, что "пленки Мельниченко" - операция ФСБ

Луценко: Я глубоко убежден, что &quot;пленки Мельниченко&quot; - операция ФСБ
00:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Луценко убежден, что "пленки Мельниченко" были спецоперацией ФСБ.

Генпрокурор Юрий Луценко убежден, что так называемые "пленки Мельниченко" были спецоперацией ФСБ России.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я глубоко убежден, что "пленки Мельниченко" - операция ФСБ против украинского президента, который посмел заявить робко, но четко о движении в НАТО. Остальное было делом искусства", - сказал он.

Генпрокурор напомнил, что ранее в СМИ были публикации и о том, что в конце 2004 года бывший майор госохраны президента Леонида Кучмы Николай Мельниченко появился в Москве.

"Находясь в международном розыске, Мельниченко вдруг появляется в Москве, показывает газету с датой на Красной площади и через руководство ФСБ передает руководству СБУ приглашение, чтобы два человека от Кучмы - он назвал фамилии Пинчука или Бакая - прибыли к нему на переговоры о продаже пленок", - отметил генпрокурор.

"Бакай поехал и вручил Мельниченко и Ляшкевичу 2 млн долларов. После этого ФСБ пленки переслало СБУ", - добавил он.

Луценко заявил, что юридических доказательств вины Кучмы в убийстве Гонгадзе нет

При этом генпрокурор отметил, что не может утверждать, что Мельниченко работал на ФСБ.

"Я думаю, что его использовали вслепую, ...а дальше я не могу разглашать материалы следствия", - резюмировал он.

Кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента осенью в 2000 году, которые свидетельствуют о якобы причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

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Юрий Луценко, Россия, ФСБ, Пленки Мельниченко.
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