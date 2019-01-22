Луценко: Я глубоко убежден, что "пленки Мельниченко" - операция ФСБ

Новости Украины: Луценко убежден, что "пленки Мельниченко" были спецоперацией ФСБ.

Генпрокурор Юрий Луценко убежден, что так называемые "пленки Мельниченко" были спецоперацией ФСБ России.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я глубоко убежден, что "пленки Мельниченко" - операция ФСБ против украинского президента, который посмел заявить робко, но четко о движении в НАТО. Остальное было делом искусства", - сказал он.

Генпрокурор напомнил, что ранее в СМИ были публикации и о том, что в конце 2004 года бывший майор госохраны президента Леонида Кучмы Николай Мельниченко появился в Москве.

"Находясь в международном розыске, Мельниченко вдруг появляется в Москве, показывает газету с датой на Красной площади и через руководство ФСБ передает руководству СБУ приглашение, чтобы два человека от Кучмы - он назвал фамилии Пинчука или Бакая - прибыли к нему на переговоры о продаже пленок", - отметил генпрокурор.

"Бакай поехал и вручил Мельниченко и Ляшкевичу 2 млн долларов. После этого ФСБ пленки переслало СБУ", - добавил он.

При этом генпрокурор отметил, что не может утверждать, что Мельниченко работал на ФСБ.

"Я думаю, что его использовали вслепую, ...а дальше я не могу разглашать материалы следствия", - резюмировал он.

Кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента осенью в 2000 году, которые свидетельствуют о якобы причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.