Луценко: С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия

Новости Украины: Генпрокурор уверен, что украинцам надо предоставить право на владение оружием.

Украинцам надо предоставить право на владение оружием, считает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", отвечая на вопрос о том, надо ли украинцам сегодня предоставить право владения оружием, генпрокурор сказал:"Да, я это заявил еще в 2007 году на должности министра внутренних дел, и сегодня уверен, что да".

Он признал, что за это время многое изменилось и в настоящее время в стране насчитывается от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия.

"С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия...с обязательной гильзотекой, с психиатрической нарко- и алкоэкспертизой, дальше, это возможно", - выразил мнение генпрокурор.

Вместе с тем, генпрокурор высказался против введения смертной казни в Украине.

"Если государство публично объявляет о праве забрать жизнь, значит этому примеру будет следовать свой раскольников", - сказал Ю.Луценко.

Также генпрокурор заявил, что он выступает против легализации наркотиков, но поддерживает мысль о легализации проституции.