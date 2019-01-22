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Луценко: С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия

Луценко: С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия
01:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокурор уверен, что украинцам надо предоставить право на владение оружием.

Украинцам надо предоставить право на владение оружием, считает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", отвечая на вопрос о том, надо ли украинцам сегодня предоставить право владения оружием, генпрокурор сказал:"Да, я это заявил еще в 2007 году на должности министра внутренних дел, и сегодня уверен, что да".

Он признал, что за это время многое изменилось и в настоящее время в стране насчитывается от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия.

"С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия...с обязательной гильзотекой, с психиатрической нарко- и алкоэкспертизой, дальше, это возможно", - выразил мнение генпрокурор.

Луценко убежден, что генерал Кравченко совершил самоубийство

Вместе с тем, генпрокурор высказался против введения смертной казни в Украине.

"Если государство публично объявляет о праве забрать жизнь, значит этому примеру будет следовать свой раскольников", - сказал Ю.Луценко.

Также генпрокурор заявил, что он выступает против легализации наркотиков, но поддерживает мысль о легализации проституции.

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Все по теме:

Юрий Луценко, Оружие, Легализация оружия, Владение оружием.
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