100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности

Новости Украины: Сегодня, 22 января, 2019 Украина отмечает 100-й юбилей подписания "Акта Злуки".

22 января украинцы ежегодно празднуют День Соборности, праздник, установленный в честь провозглашения Первой Независимости и Акта Злукы УНР и ЗУНР.

День Соборности Украины: история праздника

Независимость была провозглашена IV Универсалом Украинской Центральной Рады в 1918 году, а уже через год, в тот же день на Софийской площади в Киеве состоялось официальное объединение Украинской Народной Республики и Западно-украинской Народной Республики в одно государство.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины – Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Надднепрянская Великая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика".

Фото: Универсал об объединении УНР и ЗУНР (facebook.com/hroniker)

Фактически, именно этот день является Днем Независимости Украины, а не 24 августа 1991 года. Вторую дату можно считать днем Восстановления Независимости после длительной оккупации. Переговоры относительно объединения инициировала именно Западноукраинская Народная Республика, в лице ее лидеров. И инициатива эта не была каким-то спонтанным решением, ведь существовало целое объединительное движение, которое ставило себе за цель соборность Украинского государства. В период советского режима, День Соборности не отмечался и считался "контрреволюционным праздником", а все официальные упоминания о нем тщательно уничтожались.

Первое официальное и масштабное празднование состоялось аж в 1939 году, в столице Карпатской Украины в городе Хуст. На то время эти земли находились в составе Чехословакии, а День Соборности стал самым массовым мероприятием украинцев за 20 лет. На демонстрацию вышло свыше 30 тысяч украинцев. В современной Украине, на государственном уровне, впервые отмечался этот день уже в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы. Хотя праздник довольно молодой, но на самом деле в этом году состоится уже 20-я годовщина.

Еще один интересный факт: в 2011 году, указом президента-беглеца Виктора Януковича День соборности 22 января был отменен на официальном уровне. А восстановлен уже в 2014 году, после его побега.

День Соборности Украины: традиция

Главной традицией в День Соборности стала живая цепь — история этой традиции начинается с 1990 года, когда патриотически настроенные украинцы решили так символически продемонстрировать государственное единство. Она протянулась из Киева во Львов и Ивано-Франковск, Стрый, Тернополь, Житомир и Ровно.

С 2000-х годов в Киеве ежегодно устраивают живую цепь вдоль моста Патона, который пролегает между правым и левым берегами Киева, таким образом символизируя объединение Востока и Запада Украины.

Также в различных городах Украины устраивают символический живую цепь, в знак уважения к этому празднику. Все желающие приобщиться к действию берут с собой государственные желто-голубые флаги, и просто присоединяются, став частичкой цепи. Сегодня в Киеве в День соборности Украины 2019 на мосту Патона пройдет патриотическая акция, во время которой участники объединят живой цепью два берега Днепра.

А Национальный банк Украины в рамках серии "Возрождение украинской государственности" 17 января ввел в обращение памятную монету номиналом 5 гривень "100 лет Акта Злуки - соборности украинских земель", тираж которой составляет 40 тысяч штук.

Мероприятия на День Соборности 2019

100-ю годовщину провозглашения "Акта Злуки" отметят 22 января 2019 в Киеве социальными акциями и торжественными мероприятиями.

На мосту Патона пройдет молодежная акция "Живая цепь соборности". Колонны участников с левого и правого берега Днепра будут двигаться навстречу друг другу до середины моста, где произойдет объединение и будет создан 30-метровый украинский флаг. Начало мероприятия в 08:00.

"Живая цепь" на мосту Патона в КиевеФото: "Живая цепь соборности" на мосту Патона в Киеве (РБК-Украина)

Торжественное возложение цветов к памятникам Т. Шевченко и М. Грушевскому пройдет 22 января при участии первых лиц государства.

На Софийской площади с 08:00 до 19:00 будет проходить праздничное мероприятие к юбилею объединения УНР и ЗУНР.

К празднику приурочен информационно-выставочный проект "100 лет борьбы" на Майдане Незалежности. Его можно посмотреть с 20 января до 15 февраля.

Фотовыставка ко Дню Соборности будет работать в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" до 31 января.

В библиотеке "Молодая гвардия" до 28 января продлится книжная выставка "Украинский путь к независимости от Революции до Соборности".

День соборности Украины - выходной в 2019 году

К сожалению, этот праздник хоть и является государственным, но он не входит в число официальных праздничных дней. В 2019 году день соборности Украины выпадает на вторник, а потому это обычный рабочий день.