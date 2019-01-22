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Татьянин день в 2019 году: когда и как праздновать

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Татьянин день в 2019 году: когда и как праздновать
13:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Это очень интересный народный праздник с православным уклоном.

Татьянин день – один из самых популярных зимних праздников. Дата этого праздника не меняется из года в год. Поэтому для многих не стоит вопрос, какого числа будет Татьянин день в 2019 году. Но все же хотим напомнить, когда отмечается этот праздник.

Татьянин день в 2019 году, как обычно, будет отмечаться 25 января.

Татьянин день в народном календаре: приметы и обычаи

Не смотря на то, что по старому стилю, январь на Татьянин день ещё и середины своей не достигал – люди уже начинали ждать весну. И, если на Масленицу отождествляли с солнцем – блин, то к Татьяниному дню пекли каравай – круглый, как солнышко. Как только хлеб немного остывал – его спешили раздать домочадцам, чтобы каждый получил хоть немного "солнечного" тепла.

Вообще к этому караваю относились очень внимательно – приглядывались, каким он вышел из печи:

  • красивый и гладкий – значит, и жизнь будет хорошая: в довольстве и покое;
  • образовался холмик в середине – можно радоваться, дела пойдут в гору;
  • пригорел – к терпению. Бог даст силы перенести всё, что судьба готовит;
  • трещинки на каравае – не к добру, стоит насторожиться.

Как на Пасху верующие обращались к "открытому небу", так в Татьянин день, выйдя на улицу, поворачивались к солнцу – просили высшие силы об исполнении заветных желаний.

К Татьяниному дню позади были главные зимние праздники – Рождество, Святки, Новый год, Крещение. В каждой избе принимали гостей, половики были затоптаны. Появился обычай – именно в Татьянин день выбивать их, а тонкие – стирать в проруби. Парни помогали девушкам нести домой тяжёлую мокрую ношу. А когда половики сохли на заборах – тут-то и был повод свахам приглядеться к результатам работы. Чистый половик? Трудолюбивая жена выйдет из девицы.

Красавицы в свой черёд старались приманить молодых людей. Стелили коврики у порога. Вытрет о них ноги парень – в этом году будет то и дело приходить к девушке. А если спрятать в доме у приглянувшегося хлопца маленькую метёлочку – она "приметёт" жениха, никуда он не денется.

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Замужние женщины больше интересовались хозяйством – туго сматывали клубки, чтобы такими же тугими уродились летом на огородах кочаны капусты.

Что же касается прогнозов на грядущий год – на Татьяну примечали:

  • падает крупный снег – надо ждать морозов до самого конца зимы, а лето будет прохладным и дождливым;
  • солнечный день – весеннее тепло придёт рано, дружно прилетят птицы, рыба порадует нерестом;
  • солнце и мороз – ещё лучше, осенью можно ждать богатого урожая.

В эти приметы многие жители деревень верят и сегодня.

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