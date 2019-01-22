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Татьянин день 2019: история праздника, традиции

Татьянин день 2019: история праздника, традиции
18:34 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Татьянин день, который отмечается традиционно 25 января, чтит память о великомученице Татьяне, которая отдала свою жизнь за веру.

25 января празднуется Татьянин день, в этот день православные почитают святую великомученицу Татьяну, которая отдала свою жизнь за веру.

История праздника

По преданиям, язычники подвергали юную римскую христианку Татьяну страшным пыткам, но на утро ее раны заживали. Язычники били девушку железными палками, бросили на арену к голодному льву, который не растерзал ее, а покорно лизал ноги, пытались сжечь, но на теле Татьяны не оставалось никаких следов пыток.

После этого было принято решение убить ее с помощью усекновения мечом. День смерти мученицы 25 января (12 января по старому стилю) стал Татьяниным днем.

Традиции праздника

В этот день принято ставить свечи в церкви за успехи в учебе. Принято также печь в этот день круглую ковригу хлеба в виде солнца, призванную вернуть светило людям. Традиционно каждому члену семьи доставался кусочек для того, чтобы каждый получил частицу солнца. Девушки в этот день мастерили небольшие метелки из тряпочек и перьев.

Считалось, что если поставить такую метелочку в "бабий угол" дома приглянувшегося юноши, то парень точно на ней женится, а брак будет долгим и счастливым. Студенты же традиционно устраивали в этот день шумные гуляния.

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