В Сирии нашли "кустарные" контейнеры с опасным веществом из Украины

Новости Украины: В Сирии обнаружили контейнеры для опасных веществ с маркировкой «сделано в Украине».

Неизвестные лица могут готовить провокации в отношении Украины на территории Сирии.

Об этом сообщил народный депутат Украины, руководитель группы ”Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным ИС, в отдельных военизированных формированиях на территории Сирии появились контейнеры для опасных веществ с маркировкой, которая якобы указывает на их украинское происхождение.

”По предварительной оценке украинских военных специалистов, по внешнему виду указанные предметы напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно ртути). При этом наши эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры являются продуктом кустарного производства, хотя и похожи на произведенные промышленным способом”, - написал Тымчук.

Также он добавил, что указанные на контейнерах маркировки и надписи в Украине не используются. По его словам, появление таких контейнеров может свидетельствовать о подготовке ”провокаций для дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства накануне президентских выборов”.

Ранее сообщалось, что газовые танкеры ”MAESTRO” и ”VENICE”, которые загорелись в районе Керченского пролива, задействованы в незаконных поставках газа в Сирию, начиная с 2016 года.