Адвокат рассказал о состоянии пленного раненого моряка Сороки

Новости Украины: Адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что военнопленный Сорока "держится молодцом и стойко переносит все тяготы и лишения военной службы".

Утверждение о том, что раненый во время захвата украинских кораблей в районе Керченского пролива украинский военнослужащий Василий Сорока "поправился на 80%", не соответствуют действительности. Об этом адвокат пленных моряков Сергей Бадамшин написал на своей странице в Facebook , комментируя соответствующее заявление уполномоченного по правам человека Москвы Татьяны Потяевой.

"Функции руки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, в руке остаются осколки, а медицинские документы в нарушение закона не предоставлены не то что адвокату, но даже самому больному", - отметил защитник.

Он также высказал недоумение в связи с методикой, по которой Потяева "определила процесс выздоровления".

Адвокат также разместил фото раненой руки украинца.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила Интерфаксу, что двое раненных во время захвата судов ВМСУ в Керченском проливе украинских моряка Андрей Артеменко и Андрей Эйдер, находящиеся в больнице СИЗО "Матросская тишина", поправились, заканчивают реабилитацию и могут быть отправлены в СИЗО "Лефортово". Третий же раненый - Василий Сорока - по ее словам, "где-то на 80% выздоровел, еще 20% должна быть реабилитация по ЛФК".

25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь и 24 моряка.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских моряков и обвинил их в якобы незаконном пересечении российской границы (ч.3 ст.322 УК России, что предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет).

По состоянию на 27 декабря задержанные заявили следствию, что являются военнопленными.

7 января Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России о нарушении прав задержанных украинских моряков. Ранее ЕСПЧ обязал Россию сообщить о местонахождении и состоянии захваченных военных, обеспечить лечением. Также суд обязал Россию вернуть всех военнослужащих в Украину.

15 - 16 января Лефортовский суд Москвы продлил арест еще на три месяца всем украинским морякам.

Сейчас 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - в изоляторе "Матросская тишина".