Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели

Новости Украины: 23 января в Украине ожидаются сильные снегопады и метели, температура опустится до -15.

В Украине в ближайшие сутки 23 января активные атмосферные фронты, перемещающиеся с Балкан, принесут на большую часть территории страны ухудшение погоды, особенно в северные и центральные области, сообщает Укргидрометцентр.

В Винницкой области, а днем и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях прогнозируется значительный снег; в южных регионах и Днепропетровской области днем снег с переходом в дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (только ночью в восточной части без осадков). На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 7-13°, на Левобережье до 17°, днем 2-7° мороза; в южных областях ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. В Крыму ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

Прогноз погоды на 23 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве

В Киеве 23 января ночью ожидается умеренный снег, днем – значительный снег и порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, метель. На дорогах гололедица. Температура ночью 8-10°, днем 4-6° мороза.

Прогноз погоды на 23 января в Киеве, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 23 января:

Ужгород – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

Львов – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Ивано-Франковск – снег, ночью -7...-9, днем -3...-5

Тернополь – снег, ночью -7...-9, днем -3...-5

Черновцы – снег, ночью -7...-9, днем -3...-5

Хмельницкий – снег, ночью -7...-9, днем -2...-4

Луцк –снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Ровно – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Житомир – снег, ночью -7...-9, днем -3...-5

Винница – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3

Одесса – снег, ночью -4...-6, днем +4...+6

Николаев – снег, ночью -5...-7, днем +2...+4

Херсон – снег, ночью -4...-6, днем +4...+6

Симферополь – дождь, ночью -1...-3, днем +7...+9

Кропивницкий – снег, ночью -8...-10, днем -1...-3

Черкассы – снег, ночью -10...-12, днем -2...-4

Чернигов – снег, ночью -11...-13, днем -5...-7

Сумы – снег, ночью -11...-13, днем -5...-7

Полтава – снег, ночью -9...-11, днем -2...-4

Днепр – снег, ночью -9...-11, днем -1...+1

Запорожье – снег, ночью -6...-8, днем 0...+2

Донецк – снег, ночью -10...-12, днем -3...-5

Луганск – снег, ночью -13...-15, днем -5...-7

Харьков – снег, ночью -10...-13, днем -5...-7

Киев – снег, ночью -8...-10, днем -4...-6

В Украине 24 января ночью на Левобережье прогнозируется умеренный снег, в Сумской, Харьковской и Луганской областях местами значительный снег, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей – мокрый снег и дождь; на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 2-7° мороза; в Днепропетровской и Кировоградской областях в течение суток от 4° мороза до 1° тепла; в Донецкой и Луганской областях ночью 1-6° морозу, днем около 0°, в южной части ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму 6-11°. В Киеве 24 января небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 4-6° мороза.

Прогноз погоды на 24 января, Фото: meteo.gov.ua

25 января в Украине местами пройдет небольшой (ночью на севере Левобережья умеренный) снег, днем в южной части и Приазовье с дождем; 26 января днем в западных и северных областях без существенных осадков.Температура ночью 6-12°, в северной части местами 14-17° мороза, днем 1-7° мороза; в большинстве восточных областей и на Днепропетровщине ночью 3-9° мороза, днем около 0°; в южных областях ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла.

В Киеве и области 25 января пройдет временами небольшой снег, днем - без существенных осадков. Температура ночью 7-12° мороза, местами 15-17°; днем 2-7° мороза.

Прогноз погоды на 25 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, американские метеорологи уверены, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

В первой половине месяца настанет потепление, не исключены осадки мокрого снега, на юге страны возможны дожди. Со второй половины февраля нас ждет больше солнечных дней, которые все же будут сменяться пасмурной и снежной погодой. В конце месяца мы почувствуем первое дыхание весны. Стоит отметить, что астрономическая зима длится до весеннего равноденствия, 20 марта. Несмотря на капризы погоды, лютые морозы не предвидятся. В конце месяца столбики термометров поднимутся выше 0 градусов Цельсия. Но ночи будут холодными с минусовыми температурами.