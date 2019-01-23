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Участники боевых действий и Революции Достоинства получили право на соцстипендии
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Участники боевых действий и Революции Достоинства получили право на соцстипендии

Участники боевых действий и Революции Достоинства получили право на соцстипендии
15:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Правительство Украины причислил к получателям соцстипендий участников боевых действий.

Кабинет министров Украины расширил категории получателей социальных стипендий, в частности, предоставлено право на ее получение всем участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции Достоинства.

"Расширены категории получателей социальных стипендий, предоставив право на получение социальных стипендий всем участникам боевых действий, в том числе лицам, признанным пострадавшими участниками Революции Достоинства, лицам с инвалидностью, полученной вследствие войны, и участникам мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях и их детям, которые являются студентами высших учебных заведений", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Также отменено ранее существовавшее ограничение по возрасту (23 года) участникам боевых действий при предоставлении социальной стипендии. 

Кроме того, установлены сроки предоставления подтверждающих документов на продление выплаты социальных стипендий студентами из числа детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью I-III группы и студентов из семей, которые получают помощь согласно закону "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Среди прочего, утверждено право на выплату соцстипендии за прошедший период, если несвоевременное включение студента (курсанта) в списки студентов, которым назначена социальная стипендия, произошло не по его вине.

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Украина, Правительство, Правительство Украины, Участники боевых действий, Революция Достоинства, Соцстипендии.
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