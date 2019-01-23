НСЖУ: в Украине за 2018 год пострадали 86 журналистов

Новости Украины: За 2018 год от физического насилия пострадали 86 журналистов.

За 2018 год от физического насилия пострадали 86 журналистов.

Соответствующую статистику обнародовал на брифинге председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Он отметил, что самое большое количество проявлений физической агрессии в отношении представителей СМИ произошло в Киеве и Киевской области - 29, на втором месте - Днепропетровская область (10 случаев), на третьем - Одесская (7 случаев). По пять случаев агрессии в отношении журналистов зафиксировано в Волынской, Полтавской и Донецкой областях. В 63 случаях нападали на журналистов-мужчин, а в 37 - на женщин.

При этом Томиленко подчеркнул, что количество нападений именно на журналисток в прошлом году по сравнению с 2017 годом выросло на 50%. Среди нападавших больше всего должностных лиц, чиновников и депутатов - 12 инцидентов, в 10 случаях к нападению причастны полицейские и работники других силовых ведомств.

При этом Томиленко подчеркнул, что эта статистика была собрана НСЖУ путем мониторинга, а не официальных данных от правоохранителей.

По его словам, чиновники силовых структур - Национальной полиции, прокуратуры, Службы безопасности - крайне неохотно предоставляют НСЖУ информацию об инцидентах, где пострадали журналисты. «Относительно количества уголовных производств нам сложно говорить точно, поскольку правоохранители выбрали тактику пинг-понга: наши запросы относительно этого руководство полиции отправило в областные главки, и каждый главк реагировал на наши обращения. Но, например, одесская полиция не дала никакого ответа, а часть - дают ответ без фамилий. Согласно той информации, которую нам удалось получить за 2017 год и 9 месяцев 2018 года, зафиксировано 143 инцидента с участием журналистов, а в суд передано всего 14. Поэтому лишь 10% преступлений против журналистов дошли до суда», - сказал Томиленко.

Также он добавил, что среди силовиков есть попытки снять с себя ответственность, когда речь идет о противоправных действиях правоохранителей против журналистов. «Генпрокуратура вообще умыла руки, сказав, что все нападения на журналистов - это дело Нацполиции, а Нацполиция в части инцидентов, к которым причастны полицейские или другие правоохранительные органы, говорит, что эту информацию должна предоставить прокуратура. И получается такой себе пинг-понг, когда используют любую возможность не предоставить информацию, и поэтому нам сложно увидеть общую картину», - пояснил Томиленко.

Он отметил, что до сих лишь на бумаге действует образованный указом президента Совет по защите профессиональных прав журналистов и свободы слова. «В феврале будет год, как этот Совет вообще не собирается. Поэтому мы лишены возможности задать вопрос руководству правоохранительных структур, которое входит в этот Совет», - отметил председатель НСЖУ.