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Епифаний считает РПЦ в Украине последним форпостом Путина

Епифаний считает РПЦ в Украине последним форпостом Путина
17:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что Русская православная церковь для президента РФ является последним форпостом.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал Русскую православную церковь в последним форпостом президента РФ Владимира Путина в Украине. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

Он объяснил, что церковь проникает глубоко в души православных украинцев. 

"Есть много тех, которые сейчас практически понимают, но и до конца не понимают, что на самом деле произошло. Они убеждены, что то, что произошло, произошло в неканонический образ, что Вселенский патриарх сделал это неправильно, он не имел права и так далее", - рассказывает Епифаний.

Он подчеркнул, что сначала украинцы ждали, что Константинополь предоставит автокефалию, а теперь ждут признания другими православными церквями.

"То есть РПЦ имеет большое влияние. И мы верим в то, что когда мы объединимся, все православные украинцы в единой поместной православной церкви, завершится война на Донбассе и Крым будет возвращен Украине. Потому что Путин потеряет здесь, в Украине, ту поддержку, которую он имел до этого времени. Ибо если бы он не имел этой поддержки, то не было бы войны на Донбассе", - сказал Епифаний.

В то же время он отметил, что поддержка существует.

"И поэтому мы будем постепенно утверждаться уже как единая церковь, признанная, каноническая в Украине. И постепенно Россия будет терять это влияние именно через души православных украинцев здесь", - добавил предстоятель ПЦУ.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 3 февраля, примет участие в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной Церкви Украины, которая пройдет в Софии Киевской. Начало мероприятия запланировано на 9 часов утра.

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Все по теме:

РПЦ, Владимир Путин, Президент РФ, Митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ, Последний форпост.
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