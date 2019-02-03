День Ангела Максима: значение имени и поздравления

Одним из самых значимых святых покровителей Максима является преподобный Максим Исповедник — христианский монах, богослов и философ, известный непримиримой борьбой против ересей. Память преподобного Максима Исповедника церковью чествуется 3 февраля.
Имя Максим произошло с древнеримского "maximus", что обозначает "самый большой", "величайший".
По характеру холерик, всегда готов прийти на помощь. Начитан, эрудирован. Из положительных черт – коммуникабельность, доброжелательность и креативность; из отрицательных – рассеянность и легкомыслие.
Однако Максимам не хватает волевых качеств, они часто бывают не уверены в себе, в делах им не хватает упорства и напористости. У них отсутствуют «пробивные» способности, а веру в успех подтачивает привычка во всем сомневаться. Максимы отличаются врожденной дипломатичностью и умением легко манипулировать людьми. Они любят и умеют слушать, хорошо понимают собеседника и славятся умением убедить кого угодно. Поэтому носители данного имени часто достигают в жизни высоких вершин.
Жене верен, детей любит. Наилучшая совместимость с девушками по имени: Анна, Дина, Галина, Ирма, Зинаида, Лариса, Клара.
Имя Максим лучше всего подходит Львам, Овнам, Скорпионам, Весам и Козерогам.
Поздравления
Наибольшего успеха,
Достижений без преград,
Распрекраснейшего смеха,
Удивительных наград
Мы тебе, Максим, желаем.
В мире будь счастливей всех!
Очень сильно мы мечтаем,
Чтобы жил ты без помех.
Желаю милому Максиму
На именин чудесный праздник
Быть для проблем неуязвимым,
И почестей добиться разных.
Пусть будут счастье и удача
Тебе сопутствовать повсюду.
Икра, машины, яхта, дача —
Все это непременно будет.
В именины я, Максим,
Только лучшего желаю,
Ты на всей земле — один,
Я других таких не знаю.
Пусть всегда тебе везет,
Только лучшее случится,
Ты же двигайся вперед,
Чтоб мечта сумела сбыться!
Будь удачлив и успешен,
Ангелом своим храним,
Счастья, крепкого здоровья
Пожелаю я, Максим.
Силы будут пусть и воля
За мечтой своей идти,
Пусть лишь те, кто сердцу дорог
Рядом движутся в пути.
Коль Максим тебя назвали,
То надежды возлагали.
Имя тайный смысл скрывает,
Величайший означает.
Мы хотим тебя поздравить,
Пожелания оставить.
Чтобы на ноги ты встал,
Дружную семью создал.
Я в день Ангела Максиму
Пожелать хочу здоровья,
И терпения, и силы,
Веры с искренней любовью.