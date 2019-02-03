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День Ангела Максима: значение имени и поздравления

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День Ангела Максима: значение имени и поздравления
07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Именины Максима по церковному календарю отмечаются несколько раз в году.

Одним из самых значимых святых покровителей Максима является преподобный Максим Исповедник — христианский монах, богослов и философ, известный непримиримой борьбой против ересей. Память преподобного Максима Исповедника церковью чествуется 3 февраля.

Имя Максим произошло с древнеримского "maximus", что обозначает "самый большой", "величайший".

По характеру холерик, всегда готов прийти на помощь. Начитан, эрудирован. Из положительных черт – коммуникабельность, доброжелательность и креативность; из отрицательных – рассеянность и легкомыслие.

Однако Максимам не хватает волевых качеств, они часто бывают не уверены в себе, в делах им не хватает упорства и напористости. У них отсутствуют «пробивные» способности, а веру в успех подтачивает привычка во всем сомневаться. Максимы отличаются врожденной дипломатичностью и умением легко манипулировать людьми. Они любят и умеют слушать, хорошо понимают собеседника и славятся умением убедить кого угодно. Поэтому носители данного имени часто достигают в жизни высоких вершин.

Жене верен, детей любит. Наилучшая совместимость с девушками по имени: Анна, Дина, Галина, Ирма, Зинаида, Лариса, Клара.

Имя Максим лучше всего подходит Львам, Овнам, Скорпионам, Весам и Козерогам.

Поздравления

Наибольшего успеха,

Достижений без преград,

Распрекраснейшего смеха,

Удивительных наград

Мы тебе, Максим, желаем.

В мире будь счастливей всех!

Очень сильно мы мечтаем,

Чтобы жил ты без помех.

Желаю милому Максиму

На именин чудесный праздник

Быть для проблем неуязвимым,

И почестей добиться разных.

Пусть будут счастье и удача

Тебе сопутствовать повсюду.

Икра, машины, яхта, дача —

Все это непременно будет.

В именины я, Максим,

Только лучшего желаю,

Ты на всей земле — один,

Я других таких не знаю.

Пусть всегда тебе везет,

Только лучшее случится,

Ты же двигайся вперед,

Чтоб мечта сумела сбыться!

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Будь удачлив и успешен,

Ангелом своим храним,

Счастья, крепкого здоровья

Пожелаю я, Максим.

Силы будут пусть и воля

За мечтой своей идти,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог

Рядом движутся в пути.

Коль Максим тебя назвали,

То надежды возлагали.

Имя тайный смысл скрывает,

Величайший означает.

Мы хотим тебя поздравить,

Пожелания оставить.

Чтобы на ноги ты встал,

Дружную семью создал. 

Я в день Ангела Максиму

Пожелать хочу здоровья,

И терпения, и силы,

Веры с искренней любовью.

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