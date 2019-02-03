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Аваков рассказал о попытках масштабного подкупа избирателей

Аваков рассказал о попытках масштабного подкупа избирателей
08:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины: Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о попытках масштабного подкупа избирателей на выборах президента 2019 года.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что на территории страны существуют попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей на выборах президента, сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается", - подчеркнул А.Аваков.

Он также добавил, что на данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств о нарушениях в ходе избирательной кампании. Также министр уточнил, что "в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и другие".

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины отказала лидеру Коммунистической партии Украины Петру Симоненко и лидеру партии "Розумна сила" Александру Соловьеву в регистрации кандидатами на выборах президента Украины 31 марта. 

Комиссия установила, что П.Симоненко выдвинут кандидатом в президенты от партии, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Кроме того, ЦИК обратила внимание на то, что предоставленная П.Симоненко анкета кандидата не содержит сведений о его месте жительства на территории Украины в течение 10 последних перед днём выборов лет. Установлено наличие в предвыборной программе А.Соловьева положений, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

 

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Избиратели, Арсен Аваков, Выборы президента Украины 2019, Выборы 2019, Масштабный подкуп.
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