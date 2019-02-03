Аваков рассказал о попытках масштабного подкупа избирателей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что на территории страны существуют попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей на выборах президента, сообщила пресс-служба МВД Украины.
"Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается", - подчеркнул А.Аваков.
Он также добавил, что на данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств о нарушениях в ходе избирательной кампании. Также министр уточнил, что "в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и другие".
Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины отказала лидеру Коммунистической партии Украины Петру Симоненко и лидеру партии "Розумна сила" Александру Соловьеву в регистрации кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.
Комиссия установила, что П.Симоненко выдвинут кандидатом в президенты от партии, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Кроме того, ЦИК обратила внимание на то, что предоставленная П.Симоненко анкета кандидата не содержит сведений о его месте жительства на территории Украины в течение 10 последних перед днём выборов лет. Установлено наличие в предвыборной программе А.Соловьева положений, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.